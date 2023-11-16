Кожен українець, який вкладає гривню в Україну, стає її інвестором, — рестораторка Анна Завертайло

Ведучий "ТиКиїв" Нікіта Добринін та рестораторка Анна Завертайло. Фото: ТиКиїв

Ведучий "ТиКиїв" Нікіта Добринін взяв інтерв'ю в співзасновниці мережі ресторанів "Завертайло" та кондитерських "Honey" Анни Завертайло. Такі місця точно мають знати ті кияни, які живуть та проводять свій час на Золотих Воротах та на Подолі.

Відповідне інтерв'ю опубліковано на Youtube "ТиКиїв".

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Під час інтерв'ю вони обговорили сімейний бізнес, якому 10 років, мотивацію та про бізнес під час війни.

За словами Нікіти Добриніна, зараз, мабуть, кожен українець допомагає армії, як може, або ж волонтерить.

Все залежить від кожного українця

"Кожен українець, який вкладає гривню в Україну, зараз стає її інвестором. І він несе відповідальність за те, що буде з Україною далі. Тому що саме зараз цей вклад — від серця, від гаманця, — він і є отим правом, у голові, перш за все, правом володіння своїм інтегруванням в це суспільство на рівні фізичного розуміння", — підтримала його Анна.

Вона зазначила, що для кожного це означає відповідальність, проте українці часто люблять її на когось перекладати.

"І ми чомусь її перекладаємо, коли кажемо: "Ой, там в раді депутати…". Вибачте, але ми їх вибрали, і ми маємо так само зараз давати відповідь. І наші дії або бездія… І тоді чого ти, Аня, хочеш від себе, коли ти не задоволена діями мера, якщо ти для цього, що зробила?" — наголосила бізнесвумен.

Зміна поглядів у суспільстві

Жінка додала, що суспільство почне змінюватися тоді, коли буде аналізувати спочатку свої дії, а не вчинки інших.

"От коли кожен так скаже собі, і кожен не дасть порушувати правила дорожнього руху або поводитися якось некоректно в суспільстві. От коли кожен скаже: "Ні, зі мною так не можна". От тоді суспільство почне змінюватися, тому що люди, які продовжують їздити по автобусній смузі — вони муд*ки", — зауважила Анна Завертайло.

Також вона підсумувала свою відповідь словами:

"Я маю заборонити їм це робити, тому що це — моє суспільство, і мені не байдуже. Я не хочу, щоб зі мною так поводилися. Чим ця людина краща? Чому вона, порушуючи правила, вважає, що вона може це зі мною робити? Ні. Я хочу, щоб кожен взяв цю відповідальність на себе і робив щось для того, щоб ми змінювалися. Не просто говорили, а на діях".

Нагадаємо, у Міністерстві оборони проводять відповідну роботу, аби перевести Збройні сили України на українське виробництво в повному обсязі. Йдеться про забезпечення бронежилетами, касками, тактичним спорядженням, одягом та їжею.