Каждый украинец, вкладывающий гривну в Украину, становится инвестором, — ресторатор Анна Завертайло

Ведущий "ТиКиїв" Никита Добрынин и ресторатор Анна Завертайло. Фото: ТиКиїв

Ведущий "ТиКиїв" Никита Добрынин взял интервью у соучредительницы сети ресторанов "Завертайло" и кондитерских "Honey" Анны Завертайло. Такие места точно должны знать киевляне, которые живут и проводят свое время на Золотых Воротах и Подоле.

Соответствующее интервью опубликовано на YouTube "ТиКиїв".

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Во время интервью они обсудили семейный бизнес, которому 10 лет, мотивацию и бизнес во время войны.

По словам Никиты Добрынина, сейчас, пожалуй, каждый украинец помогает армии, как может, или волонтерит.

Все зависит от каждого украинца

"Каждый украинец, вкладывающий гривну в Украину, сейчас становится ее инвестором. И он несет ответственность за то, что будет с Украиной дальше. Потому что именно сейчас этот вклад — от сердца, от кошелька — он и есть это право, в голове , прежде всего, правом владения своим интегрированием в это общество на уровне физического понимания", — поддержала его Анна.

Она отметила, что для каждого это означает ответственность, однако украинцы часто любят ее на кого-то переводить.

"И мы почему-то ее переводим, когда говорим: "Ой, там в Раде депутаты…". Извините, но мы их выбрали, и мы должны так же сейчас давать ответ. И наши действия или бездействие... И тогда чего ты, Аня, хочешь от себя, когда ты не удовлетворена действиями мэра, если ты для этого, что сделала? — подчеркнула бизнесвумен.

Смена взглядов в обществе

Женщина добавила, что общество станет меняться тогда, когда будет анализировать сначала свои действия, а не поступки других.

Вот когда каждый так скажет себе, и каждый не даст нарушать правила дорожного движения или вести себя как-то некорректно в обществе. Вот когда каждый скажет: Нет, со мной так нельзя. Вот тогда общество начнет меняться, потому что люди, которые продолжают ездить по автобусной полосе — они муд*ки", — отметила Анна Завертайло.

Также она подытожила свой ответ словами:

"Я должен запретить им это делать, потому что это мое общество, и мне не безразлично. Я не хочу, чтобы со мной так поступали. Чем этот человек лучше? Почему он, нарушая правила, считает, что он может это со мной делать? Нет. Я хочу, чтобы каждый взял эту ответственность на себя и делал что-то для того, чтобы мы менялись. Не просто говорили, а на действиях" .

Напомним, в Министерстве обороны проводят соответствующую работу по переведению Вооруженных сил Украины на украинское производство в полном объеме. Речь идет об обеспечении бронежилетами, касками, тактическим снаряжением, одеждой и едой.