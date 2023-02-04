КПП Дяківці відремонтовано на 100%

КПП "Дяківці"

Реконструкція міжнародного пункту "Дяківці" на кордоні з Румунією готова на 100%. На даний момент завершено будівельні роботи та монтаж необхідного обладнання, систем освітлення та зв'язку.

Про це повідомив голова Чернівецької обласної Військової адміністрації Руслан Запаранюк.

КПП "Дяківці"

На цей час у "Дяківцях" завершено будівельні роботи та монтаж необхідного обладнання, систем освітлення та зв'язку. Також відремонтовано понад 7 км під'їзної колії. Працівники завершують роботи з облаштування території.

"Планована пропускна спроможність пункту на добу - до 300 одиниць транспортних засобів, зокрема 10 автобусів, 1550 громадян, у тому числі 500 пішоходів", — написав Запаранюк.

Загальна вартість робіт склала 181,5 млн гривень, а відкриють КПП по завершенню інфраструктурних робіт румунською стороною.

Також Запаранюк написав, що реконструкція міжнародного пункту пропуску "Дьяківці" розпочалася у 2015 році у рамках проєкту "Розвиток інфраструктури кордону між Україною та Румунією в рамках програми "Україна-Румунія-Молдова (2007-2013)".

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни Одещина стала проміжним пунктом для людей, які намагалися виїхати за межі країни. Щоб у вас не виникло проблем при перетині державного кордону, необхідно заздалегідь підготувати та зібрати усі документи.