КПП Дяківці відремонтовано на 100%

КПП "Дьяківці" у Чернівецькій області готовий на 100%: що там відремонтували
Реконструкція міжнародного пункту "Дяківці" на кордоні з Румунією готова на 100%. На даний момент завершено будівельні роботи та монтаж необхідного обладнання, систем освітлення та зв'язку.
Про це повідомив голова Чернівецької обласної Військової адміністрації Руслан Запаранюк.
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КПП "Дяківці"
На цей час у "Дяківцях" завершено будівельні роботи та монтаж необхідного обладнання, систем освітлення та зв'язку. Також відремонтовано понад 7 км під'їзної колії. Працівники завершують роботи з облаштування території.
"Планована пропускна спроможність пункту на добу - до 300 одиниць транспортних засобів, зокрема 10 автобусів, 1550 громадян, у тому числі 500 пішоходів", — написав Запаранюк.
Загальна вартість робіт склала 181,5 млн гривень, а відкриють КПП по завершенню інфраструктурних робіт румунською стороною.
Також Запаранюк написав, що реконструкція міжнародного пункту пропуску "Дьяківці" розпочалася у 2015 році у рамках проєкту "Розвиток інфраструктури кордону між Україною та Румунією в рамках програми "Україна-Румунія-Молдова (2007-2013)".
Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни Одещина стала проміжним пунктом для людей, які намагалися виїхати за межі країни. Щоб у вас не виникло проблем при перетині державного кордону, необхідно заздалегідь підготувати та зібрати усі документи.