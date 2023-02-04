КПП Дяковцы отремонирован на 100%

КПП "Дяковцы"

Реконструкция я международного пункта "Дяковцы" на границе с Румынией готова на 100%. На данный момент завершены строительные работы и монтаж необходимого оборудования, систем освещения и связи.

Об этом сообщил глава Черновицкой областной Военной администрации Руслан Запарнюк.

КПП "Дяковцы"

На данный момент в "Дяковцах" завершены строительные работы и монтаж необходимого оборудования, систем освещения и связи. Также отремонтировано более 7 км подъездного пути. Работники завершают работы по обустройству территории.

"Планируемая пропускная способность пункта в сутки - до 300 единиц транспортных средств, в том числе 10 автобусов, 1550 граждан, в том числе 500 пешеходов", — написал Запарнюк.

Общая стоимость работ составила 181,5 млн гривен, а откроют КПП по завершению инфраструктурных работ румынской стороной.

Также Запарнюк написал, что реконструкция международного пункта пропуска "Дьяковцы" началась в 2015 году в рамках проекта "Развитие инфраструктуры границы между Украиной и Румынией в рамках программы "Украина-Румыния-Молдова (2007-2013)".

Напомним, что с начала полномасштабной войны Одесчина стала промежуточным пунктом для людей, пытавшихся уехать за пределы страны. Чтобы у вас не возникло проблем при пересечении государственной границы, необходимо заранее подготовить и собрать все документы.