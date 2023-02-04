КПП Дяковцы отремонирован на 100%

КПП "Дьяковцы" в Черновецкой области готов на 100%: что там отремонтировали
Реконструкция я международного пункта "Дяковцы" на границе с Румынией готова на 100%. На данный момент завершены строительные работы и монтаж необходимого оборудования, систем освещения и связи.
Об этом сообщил глава Черновицкой областной Военной администрации Руслан Запарнюк.
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КПП "Дяковцы"
На данный момент в "Дяковцах" завершены строительные работы и монтаж необходимого оборудования, систем освещения и связи. Также отремонтировано более 7 км подъездного пути. Работники завершают работы по обустройству территории.
"Планируемая пропускная способность пункта в сутки - до 300 единиц транспортных средств, в том числе 10 автобусов, 1550 граждан, в том числе 500 пешеходов", — написал Запарнюк.
Общая стоимость работ составила 181,5 млн гривен, а откроют КПП по завершению инфраструктурных работ румынской стороной.
Также Запарнюк написал, что реконструкция международного пункта пропуска "Дьяковцы" началась в 2015 году в рамках проекта "Развитие инфраструктуры границы между Украиной и Румынией в рамках программы "Украина-Румыния-Молдова (2007-2013)".
Напомним, что с начала полномасштабной войны Одесчина стала промежуточным пунктом для людей, пытавшихся уехать за пределы страны. Чтобы у вас не возникло проблем при пересечении государственной границы, необходимо заранее подготовить и собрать все документы.