Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Крадене на показ: окупанти у Криму влаштували виставку цінностей з Мелітополя arrow

Крадене на показ: окупанти у Криму влаштували виставку цінностей з Мелітополя

25 травня 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Крадене на показ: окупанти у Криму влаштували виставку цінностей з Мелітополя
Заповідник "Кам'яна могила". Фото: Льошко Нікіфоров
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Окупанти викрали понад сотню археологічних артефактів із заповідника "Кам’яна Могила", що знаходиться на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Усі цінності вирішили вивезти до анексованого Криму.

Там влаштували виставку. Про це повідомляють російські ЗМІ у Telegram.

Читайте також:

Відомо, що усі викрадені експонати виставили на території музею-заповідника "Херсонес Таврійський" в окупованому Севастополі.

На цій виставці можна побачити понад 120 артефактів з "Кам’яної могили".

Повідомляється, що там можна побачити:

  • петрогліфи зі сценами полювання на кіз та мамонтів,
  • репродукції петрогліфів на схилах печер,
  • предмети побуту античних народів, що населяли цю територію,
  • кераміку,
  • знаряддя праці кам’яного віку.

Заповідник "Кам'яна могила"

Кам’яна Могила — світова історична пам’ятка поблизу Мелітополя у Запорізькій області. Цей пагорб приховує кілька тисяч унікальних стародавніх наскельних зображень, відомих як петрогліфи.

Хронологія петрогліфів охоплює великий період від пізнього палеоліту до середньовіччя, що робить цю пам’ятку по-справжньому унікальною.

Нагадаємо, окупанти продовжують вивозити усе цінне із захоплених територій України. У тимчасово окупованому Криму росіяни розграбували музей-заповідник "Херсонес Таврійський".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB