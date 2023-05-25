Крадене на показ: окупанти у Криму влаштували виставку цінностей з Мелітополя

Заповідник "Кам'яна могила". Фото: Льошко Нікіфоров

Окупанти викрали понад сотню археологічних артефактів із заповідника "Кам’яна Могила", що знаходиться на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Усі цінності вирішили вивезти до анексованого Криму.

Там влаштували виставку. Про це повідомляють російські ЗМІ у Telegram.

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Відомо, що усі викрадені експонати виставили на території музею-заповідника "Херсонес Таврійський" в окупованому Севастополі.

На цій виставці можна побачити понад 120 артефактів з "Кам’яної могили".

Повідомляється, що там можна побачити:

петрогліфи зі сценами полювання на кіз та мамонтів,

репродукції петрогліфів на схилах печер,

предмети побуту античних народів, що населяли цю територію,

кераміку,

знаряддя праці кам’яного віку.

Заповідник "Кам'яна могила"

Кам’яна Могила — світова історична пам’ятка поблизу Мелітополя у Запорізькій області. Цей пагорб приховує кілька тисяч унікальних стародавніх наскельних зображень, відомих як петрогліфи.

Хронологія петрогліфів охоплює великий період від пізнього палеоліту до середньовіччя, що робить цю пам’ятку по-справжньому унікальною.

Нагадаємо, окупанти продовжують вивозити усе цінне із захоплених територій України. У тимчасово окупованому Криму росіяни розграбували музей-заповідник "Херсонес Таврійський".