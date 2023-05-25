Украденное на показ: оккупанты в Крыму устроили выставку ценностей из Мелитополя
Оккупанты похитили более сотни археологических артефактов из заповедника "Каменная Могила", находящегося на временно оккупированной части Запорожской области. Все ценности решили вывезти в аннексированный Крым.
Там устроили выставку. Об этом сообщают российские СМИ в Telegram.
Известно, что все экспонаты выставили на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" в оккупированном Севастополе.
На этой выставке можно увидеть более 120 артефактов из "Каменной могилы".
Сообщается, что там можно увидеть:
- петроглифы со сценами охоты на коз и мамонтов,
- репродукции петроглифов на склонах пещер,
- предметы быта античных народов, населявших эту территорию,
- керамику,
- орудия труда каменного века.
Заповедник "Каменная могила"
Каменная Могила — мировая историческая достопримечательность вблизи Мелитополя в Запорожской области. Этот холм скрывает несколько тысяч уникальных древних наскальных изображений, известных как петроглифы.
Хронология петроглифов охватывает большой период от позднего палеолита до средневековья, что делает этот памятник по-настоящему уникальным.
Напомним, оккупанты продолжают вывозить все ценное из захваченных территорий Украины. Во временно оккупированном Крыму россияне разграбили музей-заповедник "Херсонес Таврический".