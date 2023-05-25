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Украденное на показ: оккупанты в Крыму устроили выставку ценностей из Мелитополя

25 мая 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Украденное на показ: оккупанты в Крыму устроили выставку ценностей из Мелитополя
Заповедник "Каменная могила". Фото: Лешко Никифоров
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Оккупанты похитили более сотни археологических артефактов из заповедника "Каменная Могила", находящегося на временно оккупированной части Запорожской области. Все ценности решили вывезти в аннексированный Крым.

Там устроили выставку. Об этом сообщают российские СМИ в Telegram.

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Известно, что все экспонаты выставили на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" в оккупированном Севастополе.

На этой выставке можно увидеть более 120 артефактов из "Каменной могилы".

Сообщается, что там можно увидеть:

  • петроглифы со сценами охоты на коз и мамонтов,
  • репродукции петроглифов на склонах пещер,
  • предметы быта античных народов, населявших эту территорию,
  • керамику,
  • орудия труда каменного века.

Заповедник "Каменная могила"

Каменная Могила — мировая историческая достопримечательность вблизи Мелитополя в Запорожской области. Этот холм скрывает несколько тысяч уникальных древних наскальных изображений, известных как петроглифы.

Хронология петроглифов охватывает большой период от позднего палеолита до средневековья, что делает этот памятник по-настоящему уникальным.

Напомним, оккупанты продолжают вывозить все ценное из захваченных территорий Украины. Во временно оккупированном Крыму россияне разграбили музей-заповедник "Херсонес Таврический".

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