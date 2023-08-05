Кремль не має наміру повертатися до зернової угоди, — ISW

Кораблі з зерном перебувають у портах. Фото: Слово і діло

Офіційний Кремль не бажає повертатися до Чорноморської зернової ініціативи. Свою позицію очільники РФ пояснюють відсутністю поступок із боку Заходу.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

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Після зустрічі президента Росії Володимира Путіна 28 липня з африканськими лідерами щодо їх нової офіційної назви "Африканська мирна ініціатива", Кремль опублікував спільну заяву 4 серпня.

Чого хочуть росіяни

"Африканські лідери закликають до конкретних кроків для усунення перешкод для експорту російського зерна та добрив, а також вивільнення та доставки 200 тис. тонн російських добрив, які застрягли в європейських портах, до африканських країн. Ці заклики свідчать про те, що африканські лідери підтримують умови Росії для активізації Чорноморської зернової ініціативи", — говориться у звіті ISW.

В свою чергу Держсекретар США Ентоні Блінкен 4 серпня заявив, що Сполучені Штати продовжуватимуть робити "все необхідне", щоб Росія могла вільно експортувати продовольство на світовий ринок, якщо Росія захоче відродити Чорноморську зернову ініціативу та дозволить Україні безпечно експортувати зерно через Чорне море.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков відповів на заяву Блінкена. Він заявив, що як тільки Сполучені Штати виконають умови Росії, "угода буде негайно відновлена".

"Ці заяви не дають чітких ознак того, що Росія має намір знову приєднатися до Чорноморської зернової ініціативи", — резюмували фахівці Інституту.



Раніше ми повідомляли, вранці 16 липня з одеського порту вийшло останнє судно, яке було завантажене українським зерном. Балкер TQ SAMSUN під турецьким прапором має доправити до Нідерландів 15 тисяч 300 тонн ріпаку і 23,5 тисячі тонн кукурудзи.