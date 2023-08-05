Кремль не намерен возвращаться к зерновому соглашению, — ISW

Корабли с зерном находятся в портах. Фото: Слово и дело

Официальный Кремль не желает возвращаться к Черноморской зерновой инициативе. Свою позицию руководство РФ объясняют отсутствием уступок со стороны Запада.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

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После встречи президента России Владимира Путина 28 июля с африканскими лидерами по поводу их нового официального названия "Африканская мирная инициатива", Кремль опубликовал совместное заявление 4 августа.

Чего хотят россияне

"Африканские лидеры призывают к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, а также высвобождению и доставке 200 тыс. тонн российских удобрений, застрявших в европейских портах, в африканские страны. Эти призывы свидетельствуют о том, что африканские лидеры поддерживают условия России для активизации Черноморской зерновой инициативы", — говорится в отчете ISW.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 4 августа заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать делать "все необходимое", чтобы Россия могла свободно экспортировать продовольствие на мировой рынок, если Россия захочет возродить Черноморскую зерновую инициативу и позволит Украине безопасно экспортировать зерно через Черное море.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на заявление Блинкена. Он заявил, что как только Соединенные Штаты выполнят условия России, "соглашение будет немедленно возобновлено".

"Эти заявления не дают четких признаков того, что Россия намерена снова присоединиться к Черноморской зерновой инициативе", — резюмировали специалисты Института.



Ранее мы сообщали, утром 16 июля из одесского порта вышло последнее судно , загруженное украинским зерном. Балкер TQ SAMSUN под турецким флагом должен доставить в Нидерланды 15 тысяч 300 тонн рапса и 23,5 тысяч тонн кукурузы.