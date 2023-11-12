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Крига скресла — Байден прагне поновити військову співпрацю з Китаєм

12 листопада 2023 00:52
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Крига скресла — Байден прагне поновити військову співпрацю з Китаєм
США та Китай поновлять військову співпрацю. Фото: російські ЗМІ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден має намір поновити військову співпрацю з Китаєм. Такий крок може відбутися "на всіх рівнях".

Заяву про це висловив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю програмі "Face the Nation".

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Джейк Салліван розповів, що відновлення співпраці очікується від вищого керівництва до тактичного оперативного рівня.

"Президент рішуче налаштований на відновлення зв'язків між військовими, тому що він вважає, що це в інтересах національної безпеки США", — каже радник Білого дому.

Він додав, що США потрібні ці лінії, щоб не допустити у майбутньому помилок, прорахунків чи непорозумінь.

Тим часом Китай "зробить усе можливе для відновлення миру" на палестинських територіях, оскільки він бере на себе головування в Раді Безпеки ООН. 

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