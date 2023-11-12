Крига скресла — Байден прагне поновити військову співпрацю з Китаєм
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден має намір поновити військову співпрацю з Китаєм. Такий крок може відбутися "на всіх рівнях".
Заяву про це висловив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю програмі "Face the Nation".
Чому США хочуть відновити співпрацю з Китаєм
Джейк Салліван розповів, що відновлення співпраці очікується від вищого керівництва до тактичного оперативного рівня.
"Президент рішуче налаштований на відновлення зв'язків між військовими, тому що він вважає, що це в інтересах національної безпеки США", — каже радник Білого дому.
Він додав, що США потрібні ці лінії, щоб не допустити у майбутньому помилок, прорахунків чи непорозумінь.
Тим часом Китай "зробить усе можливе для відновлення миру" на палестинських територіях, оскільки він бере на себе головування в Раді Безпеки ООН.
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