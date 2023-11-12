Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Лед тронулся — Байден стремится возобновить военное сотрудничество с Китаем arrow

Лед тронулся — Байден стремится возобновить военное сотрудничество с Китаем

12 ноября 2023 00:52
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Лед тронулся — Байден стремится возобновить военное сотрудничество с Китаем
США и Китай возобновят военное сотрудничество. Фото: российские СМИ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден намерен возобновить военное сотрудничество с Китаем. Такой шаг может состояться "на всех уровнях".

Заявление об этом высказал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью программе "Face the Nation".

Читайте также:

Почему США хотят возобновить сотрудничество с Китаем

Джейк Салливан рассказал, что возобновление сотрудничества ожидается от высшего руководства до тактического оперативного уровня.

"Президент решительно настроен на возобновление связей между военными, потому что он считает, что это в интересах национальной безопасности США", — говорит советник Белого дома.

Он добавил, что США нужны эти линии, чтобы не допустить в будущем ошибок, просчетов или недоразумений.

Между тем, Китай "сделает все возможное для восстановления мира" на палестинских территориях, поскольку он берет на себя председательство в Совете Безопасности ООН.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

В каком состоянии сейчас самые крупные винодельни Херсонщины - 80x80

В каком состоянии сейчас самые крупные винодельни Херсонщины

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме