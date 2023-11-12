Лед тронулся — Байден стремится возобновить военное сотрудничество с Китаем

США и Китай возобновят военное сотрудничество. Фото: российские СМИ

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден намерен возобновить военное сотрудничество с Китаем. Такой шаг может состояться "на всех уровнях".

Заявление об этом высказал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью программе "Face the Nation".

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Джейк Салливан рассказал, что возобновление сотрудничества ожидается от высшего руководства до тактического оперативного уровня.

"Президент решительно настроен на возобновление связей между военными, потому что он считает, что это в интересах национальной безопасности США", — говорит советник Белого дома.

Он добавил, что США нужны эти линии, чтобы не допустить в будущем ошибок, просчетов или недоразумений.

Между тем, Китай "сделает все возможное для восстановления мира" на палестинских территориях, поскольку он берет на себя председательство в Совете Безопасности ООН.