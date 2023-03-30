Крим "забезпечить" водою: окупанти затіяли у селах Запоріжжя масштабну програму

Ідеї окупантів щодо хазяйнування у Запорізькій області викликають подив місцевих жителів

Російські окупанти оголосили про трирічний план з забезпечення водою сіл в захоплених росією селах Запорізької області. Росіяни запевняють, що водою окуповані села забезпечить Крим, який, як відомо, отримує воду із материкової України.

Про це повідомляє видання "РІА-Мелітополь".

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За інформацією видання, росіяни в Запорізькій області озвучили трирічний план розвитку із заміни десятків кілометрів водопровідних труб.

"Рашисти заявили, що Севастополь у рамках шефської допомоги забезпечить чистою водою понад 50 сіл Запорізької області. Вдумайтесь: півострів, який живить водою з українського Північно-кримського каналу, вирішив "забезпечити" водою села Запорізької області", — йдеться у публікації.

При цьому зазначається, що заплатять за нові труби, імовірно, самі ж жителі окупованих територій.

Видання зауважує, що новини про програму окупантів з'являються на тлі інформації про те, що русло Каховського магістрального каналу пересихає, що ставить під загрозу сільськогосподарський сезон 2023 року.

"Самі рашисти готують сільгоспвиробників до глобальної катастрофи", — наголошує видання.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що у окупованому Мелітополі колаборанти змушені переховуватися, налякані українськими партизанами. А глава окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький, який буває у місті тільки час від часу, їздить по Мелітополю в машині "швидкої".

Також повідомлялося, що у Мелітопольському районі спостерігаються панічні настрої серед окупантів та колаборантів. Поплічники росії уже були проінструктовані щодо "евакуації".