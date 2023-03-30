Крым "обеспечит" водой: оккупанты затеяли в селах Запорожья масштабную программу
Российские оккупанты объявили о трехлетнем плане по обеспечению водой сел в захваченных россией селах Запорожской области. Россияне уверяют, что водой оккупированные села обеспечит Крым, который, как известно, получает воду из материковой Украины.
Об этом сообщает издание "РИА-Мелитополь".
-
В Одессе создали мобильную службу паллиативной помощи детям
-
Украина договаривается об обмене пленными из рф через Турцию, — посол
-
Юрий Зозуля уволен со службы в полиции по собственному желанию, — Белошицкий
-
Зеленский провел встречу с делегацией немецкого оборонно-промышленного концерна
-
Вторую часть фильма "Дюна" не покажут на кинофестивале в Венеции: причина
-
Никогда не кладите эти продукты в пасхальную корзину: что нужно святить на Пасху
-
Президент МОК Бах опозорился из-за заявления о российских спортсменах
-
Штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил о провокации рф: подробности
-
Елена Зеленская вспомнила о жутких поступках окупантов и рассказала, где искать помощь
-
Япония передаст Одессе модульные больницы: когда они прибудут
Подробности программы
По информации издания, россияне в Запорожской области озвучили трехлетний план развития по замене десятков километров водопроводных труб.
"Рашисты заявили, что Севастополь в рамках шефской помощи обеспечит чистой водой более 50 сел Запорожской области. Вдумайтесь: полуостров, который запитан водой с украинского Северо-крымского канала, решил "обеспечить" водой села Запорожской области", — говорится в публикации.
При этом отмечается, что заплатят за новые трубы, вероятно, сами жители оккупированных территорий.
Издание отмечает, что новости о программе оккупантов появляются на фоне информации о том, что русло Каховского магистрального канала пересыхает, что ставит под угрозу сельскохозяйственный сезон 2023 года.
"Сами рашисты готовят сельхозпроизводителей к глобальной катастрофе", — отмечает издание.
Напомним, ранее появилась информация, что в оккупированном Мелитополе коллаборанты вынуждены скрываться, напуганные украинскими партизанами. А глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий, который бывает в городе только время от времени, ездит по Мелитополю в машине "скорой".
Также сообщалось, что в Мелитопольском районе наблюдаются панические настроения среди оккупантов и коллаборантов. Приспешники россии уже были проинструктированы по поводу "эвакуации".