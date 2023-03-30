Крым "обеспечит" водой: оккупанты затеяли в селах Запорожья масштабную программу

Идеи окупантов по хозяйничанию в Запорожской области вызывают удивление местных жителей

Российские оккупанты объявили о трехлетнем плане по обеспечению водой сел в захваченных россией селах Запорожской области. Россияне уверяют, что водой оккупированные села обеспечит Крым, который, как известно, получает воду из материковой Украины.

Об этом сообщает издание "РИА-Мелитополь".

Подробности программы

По информации издания, россияне в Запорожской области озвучили трехлетний план развития по замене десятков километров водопроводных труб.

"Рашисты заявили, что Севастополь в рамках шефской помощи обеспечит чистой водой более 50 сел Запорожской области. Вдумайтесь: полуостров, который запитан водой с украинского Северо-крымского канала, решил "обеспечить" водой села Запорожской области", — говорится в публикации.

При этом отмечается, что заплатят за новые трубы, вероятно, сами жители оккупированных территорий.

Издание отмечает, что новости о программе оккупантов появляются на фоне информации о том, что русло Каховского магистрального канала пересыхает, что ставит под угрозу сельскохозяйственный сезон 2023 года.

"Сами рашисты готовят сельхозпроизводителей к глобальной катастрофе", — отмечает издание.

Напомним, ранее появилась информация, что в оккупированном Мелитополе коллаборанты вынуждены скрываться, напуганные украинскими партизанами. А глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий, который бывает в городе только время от времени, ездит по Мелитополю в машине "скорой".

Также сообщалось, что в Мелитопольском районе наблюдаются панические настроения среди оккупантов и коллаборантов. Приспешники россии уже были проинструктированы по поводу "эвакуации".