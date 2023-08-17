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Кримська татарка Леніє Умерова з полону написала лист Президенту України

17 серпня 2023 02:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Кримська татарка Леніє Умерова з полону написала лист Президенту України
Кримська татарка Леніє Умерова. Фото: сімейний архів
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Кримська татарка Леніє Умерова з полону написала листа Президенту Володимиру Зеленському. Дівчину пів року тому затримали в Криму під час спроби провідати хворого батька.

Про це повідомив брат українки Азіз Умеров у Facebook.

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Лист Президенту

Кримська татарка Леніє Умерова, якій окупанти інкримінують шпигунство, написала Володимиру Зеленському. 

Ми наводимо його повний текст.

Також брат Леніє Умерової повідомив, що проти неї призначена судово-психіатрична експертиза. А через те, що справа під грифом "секретно", тому жодних деталей не повідомляється.

Лист Президенту Володимиру Зеленському. Фото: скриншот

Нагадаємо, у 2014 році російська збройна агресія розпочалася з анексії Криму. Наразі, повна деокупація півострова означатиме завершення війни. 

На думку експертів, поширення російської агресії стало можливим тому, що світ зневажливо поставився до незаконної анексії Криму. 

Тож, Україна має право використовувати "всі конвенційні засоби", щоб захистити свою територіальну цілісність та суверенітет. 

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