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Крымская татарка Ление Умерова из плена написала письмо Президенту Украины

17 августа 2023 02:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Крымская татарка Ление Умерова из плена написала письмо Президенту Украины
Крымская татарка Ление Умерова. Фото: семейный архив
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Крымская татарка Ление Умерова из плена написала письмо Президенту Владимиру Зеленскому. Девушку полгода назад задержали в Крыму во время попытки навестить больного отца.

Об этом сообщил брат украинки Азиз Умеров в Facebook.

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Письмо Президенту

Крымская татарка Ление Умерова, которой оккупанты инкриминируют шпионаж, написала Владимиру Зеленскому.

Мы приводим полный текст письма.

Также брат Лении Умеровой сообщил, что ей назначена судебно-психиатрическая экспертиза. А так, как дело под грифом "секретно", никаких деталей не сообщается.

Письмо Президенту Владимиру Зеленскому. Фото: скриншот

Напомним, в 2014 году российская вооруженная агрессия началась с аннексии Крыма. Полная деоккупация полуострова будет означать завершение войны.

По мнению экспертов, распространение российской агрессии стало возможным потому, что мир пренебрежительно отнесся к незаконной аннексии Крыма.

Украина имеет право использовать "все конвенционные средства", чтобы защитить свою территориальную целостность и суверенитет.

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