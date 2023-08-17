Крымская татарка Ление Умерова из плена написала письмо Президенту Украины
Крымская татарка Ление Умерова из плена написала письмо Президенту Владимиру Зеленскому. Девушку полгода назад задержали в Крыму во время попытки навестить больного отца.
Об этом сообщил брат украинки Азиз Умеров в Facebook.
Письмо Президенту
Крымская татарка Ление Умерова, которой оккупанты инкриминируют шпионаж, написала Владимиру Зеленскому.
Мы приводим полный текст письма.
Также брат Лении Умеровой сообщил, что ей назначена судебно-психиатрическая экспертиза. А так, как дело под грифом "секретно", никаких деталей не сообщается.
Напомним, в 2014 году российская вооруженная агрессия началась с аннексии Крыма. Полная деоккупация полуострова будет означать завершение войны.
По мнению экспертов, распространение российской агрессии стало возможным потому, что мир пренебрежительно отнесся к незаконной аннексии Крыма.
Украина имеет право использовать "все конвенционные средства", чтобы защитить свою территориальную целостность и суверенитет.