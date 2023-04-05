Кубраков зустрівся з німецькими чиновниками: що обговорили

Олександр Кубраков та Роберт Габек

У середу, 5 квітня, віцепрем'єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков провів робочу зустріч з Віцеканцлером, міністром економіки та захисту клімату Федеративної Республіки Німеччини Робертом Габеком, Надзвичайним і Повноважним Послом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен та представниками німецького бізнесу.

Про це Олександр Кубраков повідомив у своєму Facebook.

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Зазначається, що основна увага була зосереджена на залученні представників німецьких компаній до проєктів з відбудови України. Зокрема, йдеться про питання пасивного захисту енергетичної інфраструктури, розвиток проєктів малої генерації та пошук нових логістичних шляхів.

Якнайшвидшому відновленню має сприяти цифровізація всіх процесів, яка стане запорукою прозорості та запобігатиме корупційним ризикам.

"Залучення іноземного бізнесу до відбудови України є вкрай необхідним для економіки в умовах воєнного стану. Важливо, що подібні консультації відбуваються спільно – з представниками держави та бізнесу. Вдячний німецьким колегам за послідовну підтримку реформи децентралізації. Вона ще триває і я сподіваюся, що ми разом зможемо її ефективно запровадити", — сказав Олександр Кубраков.

Він додав, що завдяки фінансовій підтримці німецьких партнерів ми вже спільно реалізовуємо проєкти, які зміцнюють сталість громад та муніципальних установ.

Зокрема, у сферах охорони здоров’я, соціальних питань та адміністративних послуг.

"Це дозволить органам місцевої влади ефективно та оперативно реагувати на виклики, які постали після повномасштабного вторгнення росії", — розповів Кубраков.

Зернова ініціатива

Ще одна важлива тема зустрічі — "Зернова ініціатива", реалізація якої дозволила частково розв'язати питання продовольчої безпеки світу та стабілізувати ціни на продовольчих ринках.

Водночас сторони наголосили на неприпустимості з боку рф штучного блокування та саботажу ефективної роботи "Зернової ініціативи". Зокрема, під надуманими приводами росіяни гальмують інспекцію суден та їх реєстрацію. Щодня замість 10 запланованих інспекцій відбувається лише 5-6.

"Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів у цьому питанні. Це дозволить надалі забезпечити свободу мореплавства, безпеку морських перевезень та гарантуватиме продовольчу безпеку", — наголосив Кубраков.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Кубраков розповів, скільки Україні потрібно коштів на відбудову після війни.

"Потреба у відновленні загалом становить 411 мільярдів доларів. У пріоритеті — відбудова критичної інфраструктури, житла та важливих соціальних і транспортних об’єктів. Тут ми потребуємо підтримки міжнародних партнерів, як фінансової, так і матеріально-технічної", — зазначив Кубраков.

Фото BMWK / D. Butzmann