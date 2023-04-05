Кубраков встретился с немецкими чиновниками: что обсудили

Александр Кубраков и Роберт Габек

В среду, 5 апреля, вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков провел рабочую встречу с вице-канцлером, министром экономики и защиты климата Федеративной Республики Германии Робертом Габеком, Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии в Украине Анкой и представителями германского бизнеса.

Об этом Александр Кубраков сообщил в своем Facebook.

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Что обсуждали

Отмечается, что основное внимание было уделено привлечению представителей немецких компаний к проектам по восстановлению Украины. В частности, речь идет о вопросах пассивной защиты энергетической инфраструктуры, развитии проектов малой генерации и поиске новых логистических путей.

Быстрому восстановлению должна способствовать цифровизация всех процессов, которая станет залогом прозрачности и предотвращает коррупционные риски.

"Привлечение иностранного бизнеса к восстановлению Украины крайне необходимо для экономики в условиях военного положения. Важно, что подобные консультации проходят совместно — с представителями государства и бизнеса. Благодарен немецким коллегам за последовательную поддержку реформы децентрализации. Она еще продолжается и я надеюсь, что мы вместе сможем ее эффективно внедрить", — сказал Александр Кубраков.

Он добавил, что благодаря финансовой поддержке немецких партнеров мы уже совместно реализуем проекты, укрепляющие постоянство общин и муниципальных учреждений.

В частности, в сфере здравоохранения, социальных вопросов и административных услуг.

"Это позволит органам местной власти эффективно и оперативно реагировать на вызовы, возникшие после полномасштабного вторжения россии", — рассказал Кубраков.

Зерновая инициатива

Еще одна важная тема встречи — "Зерновая инициатива", реализация которой позволила частично решить вопросы продовольственной безопасности мира и стабилизировать цены на продовольственных рынках.

В то же время стороны отметили недопустимость со стороны россии искусственной блокировки и саботажа эффективной работы "Зерновой инициативы". В частности, под надуманными предлогами россияне тормозят инспекцию судов и их регистрацию. Ежедневно вместо 10 запланированных инспекций проходит только 5-6.

"Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров в этом вопросе. Это позволит в дальнейшем обеспечить свободу мореходства, безопасность морских перевозок и гарантировать продовольственную безопасность", — подчеркнул Кубраков.

Напомним, недавно Александр Кубраков рассказал, сколько Украине нужно средств на восстановление после войны.

"Потребность в восстановлении составляет 411 миллиардов долларов. В приоритете — восстановление критической инфраструктуры, жилья и важных социальных и транспортных объектов. Здесь мы нуждаемся в поддержке международных партнеров, как финансовой, так и материально-технической", — отметил Кубраков.

Фото BMWK/D. Butzmann