Кучма презентував нову книгу "Україна — не Росія. Двадцять років потому"

Леонід Кучма на презентації книги у Києві. Фото: Facebook/Дарка Оліфер

У Києві відбулася презентація нової книги колишнього президента України Леоніда Кучми під назвою "Україна — не Росія. Двадцять років потому". Презентував він її сьогодні, 20 листопада.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

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"20 років тому я хотів на зрозумілих їм (росіянам. — Ред.) прикладах пояснити, чому ми різні нації, чому Україна — не Росія. Чому вони мають залишити нас у спокої, якщо не здатні на рівноправні відносини, на дружбу. Але та ганебна радість, з якою більшість росіян сприймала путінське вторгнення, показала, що марно я тоді намагався щось їм пояснити..." — наголосив він.

Перевидана книга Леоніда Кучми. Фото: Інтерфакс-Україна

За його словами, у цій книзі тепер нічого не пояснюється, адже вона лише для українського читача.

Він зазначив, що не думав за те, щоб перевидавати книгу "Україна — не Росія" після повномасштабної війни. Кучма додав, що прийняв рішення почати писати книгу після того, як російська ракета вдарила по житловому будинку у Дніпрі, де він побачив на світлині з місця удару пошкоджену вогнем свою книжку "Україна — не Росія". Таке фото тепер на обкладинці нової книги.

"Я дивився на фото і подумки бажав, щоб незнайомий читач моєї книжки в будинку, в якому вона була, вижив із цього пекла. А ще... я думав, а що було на тих сторінках, що було в тих рядках, які спалила Росія... Несподівано я подумав, що там було саме те, що я писав росіянам, коли ще вірив, що з ними можна ще якось нормально говорити, щось пояснювати їм. А тепер воно згоріло, все. Саме тоді я прийняв рішення перевидати книгу", — зауважив експрезидент.

Про що йдеться у новій книзі

В анотації до книги йдеться про те, як Кучма ділиться своїми думками щодо подій у ХХ століття та останніх років.

Також він розповів про український і російський національні характери, торкнувся проблем спільної та спірної культурно-історичної спадщини, розвінчав міф про "єдиний народ".

"Двадцять років тому я закінчував роботу над тією книгою з надією. Так, казав я, Україна — не Росія. Але дві держави можуть жити як добрі сусіди, не просто не ворогуючи, а й роблячи одна одну сильнішою. Двадцять років тому до обох країн у мене були теплі почуття. Сьогодні ж я відчуваю безмежну гордість за Україну і безмежний гнів до Росії", — написав колишній лідер України в післямові до книжки.

За словами Кучми, він впевнений, що "країна Z" "ніколи не досягне взагалі нічого". Поки принаймні залишається "країною Z".

Зазначається, що книгу Кучми "Україна — не Росія. Двадцять років потому" було видано українською мовою видавничим домом "АДЕФ-Україна" (запланований наклад кількістю 1000 примірників).

Нагадаємо, книга "Польща на війні" журналіста Збігнєва Парафяновича стала скандальною, оскільки в ній розповідаються раніше невідомі, засекречені факти про війну в Україні. У книзі зібрана інформація від анонімних високопоставлених членів польського уряду, президента, а також офіцерів армії та спецслужб.