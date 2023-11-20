Кучма презентовал новую книгу "Украина — не Россия. Двадцать лет спустя"

Леонид Кучма на презентации книги в Киеве. Фото: Facebook/Дарка Олифер

В Киеве состоялась презентация новой книги бывшего президента Украины Леонида Кучмы под названием "Украина — не Россия. Двадцать лет спустя". Он презентовал ее сегодня, 20 ноября.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

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Кучма о своей старой книге

"20 лет назад я хотел на понятных им (россиянам. — Ред.) примерах объяснить, почему мы разные нации, почему Украина — не Россия. Почему они должны оставить нас в покое, если не способны на равноправные отношения, на дружбу. Но та позорная радость, с которой большинство россиян воспринимала путинское вторжение, показала, что напрасно я тогда пытался что-то им объяснить..." — подчеркнул он.

Переиздана книга Леонида Кучмы. Фото: Интерфакс-Украина

По его словам, в этой книге теперь ничего не объясняется, она ведь только для украинского читателя.

Он отметил, что не думал о том, чтобы переиздавать книгу "Украина — не Россия" после полномасштабной войны. Кучма добавил, что принял решение начать писать книгу после того, как российская ракета ударила по жилому дому в Днепре, где он увидел на фотоснимке с места удара поврежденную огнем свою книгу "Украина — не Россия". Такое фото теперь на обложке новой книги.

"Я смотрел на фото и мысленно желал, чтобы незнакомый читатель моей книги в доме, в котором она была, выжил из этого ада. А еще... я думал, а что было на страницах, что было в тех строках, которые сожгла Россия... Неожиданно я подумал, что там было именно то, что я писал россиянам, когда еще верил, что с ними можно еще как-то нормально говорить, что-то объяснять им... А теперь оно сгорело, все", — заметил экс-президент.

О чем идет речь в новой книге

В аннотации к книге говорится, как Кучма делится своими мыслями о событиях в ХХ веке и последних годах.

Также он рассказал об украинском и российском национальных характерах, затронул проблемы общего и спорного культурно-исторического наследия, развенчал миф о "едином народе".

"Двадцать лет назад я заканчивал работу над книгой с надеждой. Да, говорил я, Украина — не Россия. Но два государства могут жить как хорошие соседи, не просто не враждуя, но и делая друг друга сильнее. Двадцать лет назад к обеим странам у меня были теплые чувства. Сегодня же я испытываю безграничную гордость за Украину и безграничный гнев к России", — написал бывший лидер Украины в послесловии к книге.

По словам Кучмы, он уверен, что "страна Z" "никогда не достигнет вообще ничего". Пока по крайней мере остается "страной Z".

Отмечается, что книга Кучмы "Украина — не Россия. Двадцать лет спустя" была издана на украинском языке издательским домом "АДЕФ-Украина" (запланированный тираж в количестве 1000 экземпляров).

Напомним, книга "Польша на войне" журналиста Збигнева Парафяновича стала скандальной, поскольку в ней рассказываются ранее неизвестные засекреченные факты о войне в Украине. В книге собрана информация от анонимных высокопоставленных членов польского правительства, президента, а также офицеров армии и спецслужб.