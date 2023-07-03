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Кулеба анонсував серйозну розмову з послом Грузії через ставлення до Саакашвілі

3 липня 2023 23:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Кулеба анонсував серйозну розмову з послом Грузії через ставлення до Саакашвілі
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не задоволений діями грузинської влади через їхнє ставлення до українського громадянина Міхеїла Саакашвілі. Завтра зранку, 4 липня, у МЗС чекають посла Грузії на розмову.

Про це повідомив очільник закордонного відомства Дмитро Кулеба в етері Національного телемарафону "Єдині новини".

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Очільник МЗС  відверто був шокований тим, як виглядає нині Міхеїл Саакашвілі. Він побачив його світлини із сьогоднішнього судового засідання. 

"Коли держава чимось незадоволена, перший рівень реакції — висловити протест. Другий рівень реакції — це відкликати свого посла на консультації. А третій рівень реакції, на кілька порядків вищий за жорсткістю, — це попросити посла цієї країни виїхати з України на консультації зі своїм урядом. У дипломатії це надзвичайно жорстка форма, але грузинська влада на неї заслуговує", — заявив міністр.

Дмитро Кулеба вважає, що грузинська влада хоче довести Саакашвілі до смерті і це бажання ґрунтується "виключно на особистій ненависті та помсті".

"Ми вважаємо, що вони повинні припинити знущання над Саакашвілі та повернути його нам, оскільки він громадянин України", — додав міністр.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував стан Михеїла Саакашвілі. За його словами, Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України. 

За словами Зеленського, Україна повторно звернулася до державних структур Тбілісі з вимогою припинити неприпустиму поведінку та врегулювати питання повернення Саакашвілі в Україну.

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