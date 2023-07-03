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Кулеба анонсировал серьезный разговор с послом Грузии из-за отношения к Саакашвили

3 июля 2023 23:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Кулеба анонсировал серьезный разговор с послом Грузии из-за отношения к Саакашвили
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не удовлетворен действиями грузинских властей из-за их отношения к украинскому гражданину Михаилу Саакашвили. Завтра утром, 4 июля, в МИДе ждут посла Грузии на разговор.

Об этом сообщил глава зарубежного ведомства Дмитрий Кулеба в эфире Национального телемарафона.

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Глава МИД откровенно был шокирован тем, как выглядит сейчас Михаил Саакашвили. Он увидел его фотографии с сегодняшнего судебного заседания.

"Когда государство чем-то недовольно, первый уровень реакции — выразить протест. Второй уровень реакции — это отозвать своего посла на консультации. А третий уровень реакции, на несколько порядков выше жесткости, — это попросить посла этой страны выехать из Украины на консультации со своим правительством "В дипломатии это чрезвычайно жесткая форма, но грузинские власти ее заслуживают", — заявил министр.

Дмитрий Кулеба считает, что грузинские власти хотят довести Саакашвили до смерти и это желание основывается "исключительно на личной ненависти и мести".

"Мы считаем, что они должны прекратить издевательство над Саакашвили и вернуть его нам, поскольку он гражданин Украины", — добавил министр.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состояние Михеила Саакашвили. По его словам, Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины.

По словам Зеленского, Украина повторно обратилась в государственные структуры Тбилиси с требованием прекратить недопустимое поведение и урегулировать вопрос возвращения Саакашвили в Украину.

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