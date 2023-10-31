Кулеба анонсував важливі новини щодо вступу України до ЄС
Україна до кінця 2023 року може розпочати перемовини щодо членства в Європейському Союзі. Принаймні, на такі терміни розраховують в Украні.
Про це в етері Національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Вступ України до ЄС
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проанонсував важливі новини щодо вступу України до ЄС
Він заявив, що до кінця поточного тижня, тобто 4 — 5 листопада, варто чекати хороших новин щодо вступу України до Євросоюзу.
"Українська влада працювала над тим щоб виконати все що потрібно з нашого боку. Президент контролював це... Я не одноразово казав, якщо не буде жодних форс-мажорів, то до кінця цього року Україна відкриє переговори щодо членства в ЄС. Наразі ми впевнено рухаємось до цієї мети, але деталі я не буду розкривати", — сказав Кулеба.
Зауважимо, Україна очікує на позитивне рішення Єврокомісії. Цілком можливо, що в грудні вдасться отримати відповідне політичне рішення, навіть попри маніпуляції деяких європейських чиновників.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на засіданні партійної ради Коаліційної партії висловив припущення, коли стартують переговори між Європейським Союзом та Україною. На його думку, це може початися вже в грудні.
Також ми писали, що Україна може стати членом Євросоюзу вже за сім років. Тобто у 2030 році. І в тому випадку, якщо обидві сторони виконають поставлені перед ними умови.
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