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Кулеба анонсував важливі новини щодо вступу України до ЄС

31 жовтня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Кулеба анонсував важливі новини щодо вступу України до ЄС
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Україна до кінця 2023 року може розпочати перемовини щодо членства в Європейському Союзі. Принаймні, на такі терміни розраховують в Украні.

Про це в етері Національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. 

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проанонсував важливі новини щодо вступу України до ЄС

Він заявив, що до кінця поточного тижня, тобто 4 — 5 листопада, варто чекати хороших новин щодо вступу України до Євросоюзу.

"Українська влада працювала над тим щоб виконати все що потрібно з нашого боку. Президент контролював це... Я не одноразово казав, якщо не буде жодних форс-мажорів, то до кінця цього року Україна відкриє переговори щодо членства в ЄС. Наразі ми впевнено рухаємось до цієї мети, але деталі я не буду розкривати", — сказав Кулеба.

Зауважимо, Україна очікує на позитивне рішення Єврокомісії. Цілком можливо, що в грудні вдасться отримати відповідне політичне рішення, навіть попри маніпуляції деяких європейських чиновників. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на засіданні партійної ради Коаліційної партії висловив припущення, коли стартують переговори між Європейським Союзом та Україною. На його думку, це може початися вже в грудні.

Також ми писали, що Україна може стати членом Євросоюзу вже за сім років. Тобто у 2030 році. І в тому випадку, якщо обидві сторони виконають поставлені перед ними умови.

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