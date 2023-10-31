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Кулеба анонсировал важные новости о вступлении Украины в ЕС

31 октября 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Кулеба анонсировал важные новости о вступлении Украины в ЕС
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украина до конца 2023 года может начать переговоры по членству в Европейском Союзе. По крайней мере, на такие сроки рассчитывают в Украине.

Об этом в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Он заявил, что до конца текущей недели, то есть 4 — 5 ноября, следует ожидать хороших новостей о вступлении Украины в Евросоюз.

"Украинские власти работали над тем, чтобы выполнить все, что нужно с нашей стороны. Президент контролировал это... Я не раз говорил, если не будет никаких форс-мажоров, то до конца этого года Украина откроет переговоры относительно членства в ЕС. Сейчас мы уверенно двигаемся к этой цели, но детали я не буду раскрывать", — сказал Кулеба.

Заметим, Украина ожидает положительного решения Еврокомиссии. Вполне возможно, что в декабре удастся получить соответствующее политическое решение даже несмотря на манипуляции некоторых европейских чиновников.

Напомним, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на заседании партийного совета Коалиционной партии высказал предположение, когда стартуют переговоры между Европейским Союзом и Украиной. По его мнению, это может начаться уже в декабре.

Также мы писали, что Украина может стать членом Евросоюза уже через семь лет. То есть в 2030 году. И в том случае, если обе стороны выполнят поставленные перед ними условия.

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