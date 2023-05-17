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Кулеба впевнений, що "повітряну коаліцію" буде створено вже цього року

17 травня 2023 12:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кулеба впевнений, що "повітряну коаліцію" буде створено вже цього року
Міністр закордонних справ України Дмитро Куліба. Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Глава МЗС України Дмитро Кулеба впевнений у формуванні "повітряної коаліції" у поточному році, метою якої буде надання західних винищувачів країні. Коли сформується коаліція, все відбуватиметься дуже швидко

Про це Кулеба повідомив в ефірі телемарафону.

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"Цього року ми очікуємо сформувати повітряну коаліцію. Час, коли наші пілоти на західних літаках здійснюватимуть контроль над українським повітряним простором, потребує уточнення. Але як тільки коаліція буде сформована, процес стрімко розвиватиметься", — запевняє Кулеба.

Міністр наголосив, що вже є країни, які висловили готовність розпочати підготовку українських пілотів для роботи на західних винищувачах. Він також зазначив, що деякі держави готові надати бойові літаки для участі у "повітряній коаліції".

"Це досягнення завдяки міжнародним зв'язкам президента і всього дипломатичного корпусу. Як пріоритет ми розглядаємо винищувач F-16, але також розглядаємо й інші варіанти повітряної техніки. Підхід до цього питання такий самий, як і до вибору танків", зауважив він.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про свої закордонні поїздки. Він також анонсував візит до країн Африки

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