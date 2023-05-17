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Кулеба уверен, что "воздушная коалиция" будет создана уже в этом году

17 мая 2023 12:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Кулеба уверен, что "воздушная коалиция" будет создана уже в этом году
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уверен в формировании "воздушной коалиции" в текущем году, целью которой будет предоставление западных истребителей стране. Когда сформируется коалиция, все будет происходить очень быстро

Об этом Кулеба сообщил в эфире телемарафона.

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"В этом году мы ожидаем сформировать воздушную коалицию. Время, когда наши пилоты на западных самолетах будут осуществлять контроль над украинским воздушным пространством, требует уточнения. Но как только коалиция будет сформирована, процесс будет развиваться стремительно", — уверяет Кулеба.

Министр подчеркнул, что уже есть страны, выразившие готовность начать подготовку украинских пилотов для работы на западных истребителях. Он также отметил, что некоторые государства готовы предоставить боевые самолеты для участия в "воздушной коалиции".

"Это достижение благодаря международным связям президента и всего дипломатического корпуса. В качестве приоритета мы рассматриваем истребитель F-16, но также рассматриваем и другие варианты воздушной техники. Подход к этому вопросу такой же, как и к выбору танков", — заметил он.

Напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о своих заграничных поездках. Он также анонсировал визит в страны Африки

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