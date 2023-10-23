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Кулеба вважає за необхідне ввести множинне громадянство в Україні, але є нюанс

23 жовтня 2023 15:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Кулеба вважає за необхідне ввести множинне громадянство в Україні, але є нюанс
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: Army Inform
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає необхідним запровадження множинного громадянства в Україні. Проте мають бути винятки, які стосуються заборони на будь-яке подвійне громадянство з Росією.

Про це він заявив під час звернення до Світового конгресу українців, передає РБК-Україна.

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Множинне громадянство в Україні

"За цих умов конче необхідно зберегти їхній зв’язок з Батьківщиною. Це про майбутнє України та українства. Тому одним з елементів державної політики спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти має стати множинне громадянство", — сказав Кулеба.

Голова МЗС розповів, що в Україні давно триває непроста дискусія стосовно цього.

"Але я твердо переконаний в необхідності запровадження множинного громадянства. Маємо керуватися не страхом роздачі чужих паспортів в Україні, а силою українського паспорта в Україні та у світі", — зазначив він.

Кулеба виступив за відкриття можливості для мільйонів українців за кордоном зберігати свій український паспорт або отримати його.

"Маємо прийняти як доконаний факт, що зі вступом України до Євросоюзу паспорти України матимуть такий самий статус, як і паспорти сусідніх європейських держав", — сказав міністр.

Винятки такого рішення

Своєю чергою він підкреслив, що нововведення має втілюватися розумно.

"Поступово, починаючи з дружніх країн-союзниць. І звісно, будь-яке подвійне громадянство з державою-агресором чи недружніми країнами має бути заборонене", — додав Кулеба.

Чим відрізняється множинне громадянство

Множинне громадянство — це статус громадянства, при якому особа послідовно визнається громадянином двох чи більше країн за законами цих країн.

Втім, четверта стаття Конституції України визначає, що в Україні існує єдине громадянство.

Раніше Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Сполучені Штати Америки регулярно постачатимуть Україні ракети ATACMS. За його словами, країна має у своєму розпорядженні всі види зброї, які хотіла. Наразі йдеться про розширення кількості, дальності та модифікації.

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