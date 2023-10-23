Кулеба считает необходимым ввести множественное гражданство в Украине, но есть нюанс

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Army Inform

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает необходимым введение множественного гражданства в Украине. Однако должны быть исключения, относящиеся к запрету на любое двойное гражданство с Россией.

Об этом он заявил во время обращения к Всемирному конгрессу украинцев, передает РБК-Украина.

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Множественное гражданство в Украине

"При этих условиях необходимо сохранить их связь с Родиной. Это о будущем Украины и украинства. Поэтому одним из элементов государственной политики направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества должно стать множественное гражданство", — сказал Кулеба.

Глава МИД рассказал, что в Украине давно идет непростая дискуссия по этому поводу.

"Но я твердо убежден в необходимости введения множественного гражданства. Должны руководствоваться не страхом раздачи чужих паспортов в Украине, а силой украинского паспорта в Украине и в мире", — отметил он.

Кулеба выступил за открытие возможности для миллионов украинцев за границей сохранить свой украинский паспорт или получить его.

"Должны принять как свершившийся факт, что со вступлением Украины в Евросоюз паспорта Украины будут иметь такой же статус, как и паспорта соседних европейских государств", — сказал министр.

Исключение такого решения

В свою очередь он подчеркнул, что нововведение должно воплощаться разумно.

"Постепенно, начиная с дружественных стран-союзниц. И, конечно, любое двойное гражданство со страной-агрессором или недружественными странами должно быть запрещено", — добавил Кулеба.

Чем отличается множественное гражданство

Множественное гражданство — это статус гражданства, при котором лицо последовательно признается гражданином двух или более стран по законам этих стран.

Впрочем, четвертая статья Конституции определяет, что в Украине существует единственное гражданство.

Ранее Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Соединенные Штаты Америки будут регулярно поставлять Украине ракеты ATACMS. По его словам, страна располагает всеми видами оружия, которые хотела. Речь идет о расширении количества, дальности и модификации.