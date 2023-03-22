Погода в Україні 22 березня: Укргідрометцентр попередив про небезпечні явища

По всій території України 22 березня очікується тепла та спокійна погода

Сьогодні, 22 березня, в Україні дещо потеплішає. Значних опадів синоптики не прогнозують, проте можливі невеликі дощі по всій території України. Водночас синоптики попереджають про низку небезпечних метеорологічних явищ.

Про це йдеться у прогнозі від Укргідрометцентру.

Погода в Україні 22 березня

Синоптики прогнозують, що в Україні 22 березня буде хмарна погода з проясненнями. Рясних дощів чи снігу не очікують, проте можливі невеличкі опади в усіх областях України.

Вночі та вранці місцями туман. Вітер буде подекуди зі швидкістю від 3 до 8 м/с у змінних напрямках.

Температура по Україні у середньому становитиме:

вночі +1...+6°С тепла;

вдень +9...+14°С тепла.

в Карпатах +4...+9°С тепла.

Погода на Київщині

У Київській області буде хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці подекуди буде туман. Вітер у змінних напрямках не перевищуватиме швидкості 8 м/с.

Температура по області:

вночі +1...+6°С тепла;

вдень +9...+14°С тепла.

У Києві:

вночі +3...+5°С тепла;

вдень +11...+13°С тепла.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Як розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко, в Україні 22 березня очікується тепла погода, потепління поступово поширюватиметься територією країни, а погода буде спокійною та комфортною.

У середу, 22 березня, очікуються невеликі дощі у наступних регіонах:

Одеська область;

Західні регіони;

Східні регіони;

Київ.

Діденко уточнила, що на півдні буде тепло. Вітер буде не поривчастий, лагідний. Напрямок — північно-західний і північний.

У Києві очікується тепла погода — буде до 12 градусів тепла.

Погода від Meteoprog

За даними погодного порталу Meteoprog, похмура погода очікується у:

Києві;

Черкасах;

Кропивницькому;

Миколаєві;

Дніпрі;

Луганську;

Херсоні;

Одесі;

Вінниці.

У середньому температура повітря становитиме +9+14 градусів тепла.

Прогноз погоди від Gismeteo

За даними Gismeteo, погода очікується теплою, але часом пройдуть дощі. Опади очікуються у:

Києві;

Одесі;

Полтаві;

Дніпропетровській області;

Миколаївській області;

Вінниці.

Загроза підтоплення

Фахівці Укргідрометцентру попередили, що в одному з регіонів України досі зберігається гідрологічна небезпека. Зокрема, з 20 по 23 березня на ділянці Десни Новгород-Сіверський — Макошине внаслідок розвитку водопілля продовжуватиметься ріст рівнів води з добовою інтенсивністю 2-8 см.

Можливий вихід води на заплаву у створі поста Новгород-Сіверський, а також порушення транспортного сполучення:

з населеними пунктами вздовж Десни (Новгород-Сіверський, Корюківський райони Чернігівської області);

на притоці Десни р. Снов утримуватиметься затоплення заплави та перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий).

Сніголавинна небезпека в Україні

Попри теплу погоду, в Україні зберігається сніголавинна небезпека. Синоптики Укргідрометцентру попередили, що у двох областях оголошено ІІІ рівень небезпеки.

22 березня на високогiр'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей можливе сходження лавин. Фахівці просять утриматися усіх від походів на високогір'я, оскільки можливі середні та великі лавини.

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр розробив кліматичну характеристику березня. Синоптики проаналізували багаторічний режим погоди у березні в Україні. Дані спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря у березні складає 0...+6°C, на високогір'ї Карпат -3°C.