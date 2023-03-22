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Лавини та повені: тривожний прогноз погоди на сьогодні

22 березня 2023 05:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 22 березня: Укргідрометцентр попередив про небезпечні явища
По всій території України 22 березня очікується тепла та спокійна погода
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 22 березня, в Україні дещо потеплішає. Значних опадів синоптики не прогнозують, проте можливі невеликі дощі по всій території України. Водночас синоптики попереджають про низку небезпечних метеорологічних явищ. 

Про це йдеться у прогнозі від Укргідрометцентру.

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Погода в Україні 22 березня

Синоптики прогнозують, що в Україні 22 березня буде хмарна погода з проясненнями. Рясних дощів чи снігу не очікують, проте можливі невеличкі опади в усіх областях України.

Вночі та вранці місцями туман. Вітер буде подекуди зі швидкістю від 3 до 8 м/с у змінних напрямках.

Температура по Україні у середньому становитиме:

  • вночі +1...+6°С тепла;
  • вдень +9...+14°С тепла.
  • в Карпатах +4...+9°С тепла.

Погода в Україні 22 березня 2023

Погода на Київщині

У Київській області буде хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці подекуди буде туман. Вітер у змінних напрямках не перевищуватиме швидкості 8 м/с. 

Температура по області:

  • вночі +1...+6°С тепла;
  • вдень +9...+14°С тепла.

У Києві:

  • вночі +3...+5°С тепла;
  • вдень +11...+13°С тепла.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Як розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко, в Україні 22 березня очікується тепла погода, потепління поступово поширюватиметься територією країни, а погода буде спокійною та комфортною. 

У середу, 22 березня, очікуються невеликі дощі у наступних регіонах:

  • Одеська область;
  • Західні регіони;
  • Східні регіони;
  • Київ.

Діденко уточнила, що на півдні буде тепло. Вітер буде не поривчастий, лагідний. Напрямок — північно-західний і північний.

У Києві очікується тепла погода — буде до 12 градусів тепла.

Погода в Україні 22 березня 2023

Погода від Meteoprog

За даними погодного порталу Meteoprog, похмура погода очікується у:

  • Києві;
  • Черкасах;
  • Кропивницькому;
  • Миколаєві;
  • Дніпрі;
  • Луганську;
  • Херсоні;
  • Одесі;
  • Вінниці.

У середньому температура повітря становитиме +9+14 градусів тепла.

Погода в Україні 22 березня 2023

Прогноз погоди від Gismeteo

За даними Gismeteo, погода очікується теплою, але часом пройдуть дощі. Опади очікуються у:

  • Києві;
  • Одесі;
  • Полтаві;
  • Дніпропетровській області;
  • Миколаївській області;
  • Вінниці.

Загроза підтоплення

Фахівці Укргідрометцентру попередили, що в одному з регіонів України досі зберігається гідрологічна небезпека. Зокрема, з 20 по 23 березня на ділянці Десни Новгород-Сіверський — Макошине внаслідок розвитку водопілля продовжуватиметься ріст рівнів води з добовою інтенсивністю 2-8 см.

Можливий вихід води на заплаву у створі поста Новгород-Сіверський, а також порушення транспортного сполучення:

  • з населеними пунктами вздовж Десни (Новгород-Сіверський, Корюківський райони Чернігівської області);
  • на притоці Десни р. Снов утримуватиметься затоплення заплави та перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий).

Погода в Україні 22 березня 2023 підтоплення

Сніголавинна небезпека в Україні

Попри теплу погоду, в Україні зберігається сніголавинна небезпека. Синоптики Укргідрометцентру попередили, що у двох областях оголошено ІІІ рівень небезпеки.

22 березня на високогiр'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей можливе сходження лавин. Фахівці просять утриматися усіх від походів на високогір'я, оскільки можливі середні та великі лавини.

Погода в Україні 22 березня 2023 лавинна небезпека

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр розробив кліматичну характеристику березня. Синоптики проаналізували багаторічний режим погоди у березні в Україні. Дані спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря у березні складає 0...+6°C, на високогір'ї Карпат -3°C.

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