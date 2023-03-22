Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Украина arrow Лавины и наводнения: тревожный прогноз погоды на сегодня arrow

Лавины и наводнения: тревожный прогноз погоды на сегодня

22 марта 2023 05:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 22 марта: Укргидрометцентр предупредил об опасных явлениях
На всей территории Украины 22 марта ожидается теплая и спокойная погода
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 22 марта, в Украине несколько потеплеет. Значительные осадки синоптики не прогнозируют, однако возможны небольшие дожди по всей территории Украины. В то же время синоптики предупреждают о ряде опасных метеорологических явлений.

Об этом говорится в прогнозе от Укргидрометцентра.

Читайте также:

Погода в Украине 22 марта

Синоптики прогнозируют, что в Украине 22 марта будет облачно с прояснениями. Сильных дождей или снега не ожидается, однако возможны небольшие осадки во всех областях Украины.

Ночью и утром местами туман. Ветер будет кое-где со скоростью от 3 до 8 м/с в переменных направлениях.

Температура по Украине в среднем составит:

  • ночью +1...+6°С тепла;
  • днем +9...+14°С тепла.
  • в Карпатах +4...+9°С тепла.

Погода в Украине 22 марта 2023

Погода в Киевской области

В Киевской области облачная погода с прояснениями. Ночью и утром местами туман. Ветер в переменных направлениях не будет превышать скорости 8 м/с.

Температура по области:

  • ночью +1...+6°С тепла;
  • днем +9...+14°С тепла.

В Киеве:

  • ночью +3...+5°С тепла;
  • днем +11...+13°С тепла.

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

Как рассказала народный синоптик Наталья Диденко, в Украине 22 марта ожидается теплая погода, потепление будет постепенно распространяться по территории страны, а погода будет спокойной и комфортной.

В среду, 22 марта, ожидаются небольшие дожди в следующих регионах:

  • Одесская область;
  • Западные регионы;
  • Восточные регионы;
  • Киев.

Диденко уточнила, что на юге будет тепло. Ветер будет не порывистый, ласковый. Направление – северо-западное и северное.

В Киеве ожидается теплая погода – будет до 12 градусов тепла.

Погода в Украине 22 марта 2023

Погода от Meteoprog

По данным погодного портала Meteoprog, пасмурная погода ожидается в:

  • Киеве;
  • Черкассах;
  • Кропивницком;
  • Николаеве;
  • Днепре;
  • Луганске;
  • Херсоне;
  • Одессе;
  • Симферополе.

В среднем температура воздуха будет составлять +9+14 градусов тепла.

Погода в Украине 22 марта 2023

Прогноз погоды от Gismeteo

По данным Gismeteo, погода ожидается теплой, но временами пройдут дожди. Осадки ожидаются в:

  • Киеве;
  • Одессе;
  • Полтаве;
  • Днепропетровской области;
  • Николаевской области;
  • Симферополе.

Угроза подтопления

Специалисты Укргидрометцентра предупредили, что в одном из регионов Украины по-прежнему сохраняется гидрологическая опасность. В частности, с 20 по 23 марта на участке Десны Новгород-Северский — Макошино в результате развития половодья будет продолжаться рост уровней воды с суточной интенсивностью 2-8 см.

Возможен выход воды на пойму в створе поста Новгород-Северский, а также нарушение транспортного сообщения:

  • с населенными пунктами вдоль Десны (Новгород-Северский, Корюковский районы Черниговской области);
  • на притоке Десны г. Снов будет содержаться затопление поймы и превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).

Погода в Украине 22 марта 2023

Лавинная опасность в Украине

Несмотря на тёплую погоду, в Украине сохраняется снеголавинная опасность. Синоптики Укргидрометцентра предупредили, что в двух областях объявлен ІІІ уровень опасности.

22 марта на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей возможно схождение лавин. Специалисты просят воздержаться от походов на высокогорье, поскольку возможны средние и большие лавины.

Погода в Украине 22 марта 2023 лавинная опасность

Напомним, ранее Укргидрометцентр разработал климатическую характеристику марта. Синоптики проанализировали многолетний режим погоды в марте Украины. Данные наблюдений свидетельствуют о том, что средняя месячная температура воздуха в марте составляет 0...+6°C, на высокогорье Карпат -3°C.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

06:30 Водителям следует быть внимательными: какова погода в Одессе и области сегодня

Новина з фото

06:25 Луческу может покинуть "Динамо": в какой ТОП-чемпионат переедет тренер

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

06:15 Сорок святых 22 марта: какие существуют запреты и важные традиции

Эксклюзив

06:00Оккупация в зоне отчуждения: как восстанавливается Иванков после 36 дней с россиянами

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:58 Белый дом раскритиковал заявление Си Цзиньпина, что Китай является беспристрастным в войне

23:56 Samsung перестала комплектовать зарядными устройствами бюджетные смартфоны

Новина з відео

23:41 Фанаты дождались: Дорофеева и Кацурин впервые выступили с песней "Чтобы не было"

23:37 Президент Бразилии хочет сделать вклад в прекращение войны в Украине

23:20 Польша выразила поддержку всем политическим заключенным Беларуси

Новина з відео

23:41 Фанаты дождались: Дорофеева и Кацурин впервые выступили с песней "Чтобы не было"

Эксклюзив

23:00В Одессе повреждено здание монастыря: появились первые кадры последствий ракетного удара

Новина з відео

22:59 "Сегодня Украина начала отмечать годовщину первых победных сражений": обращение Зеленского

Новина з відео

22:24 Не выдержал: в студии пропагандиста Соловьева гость потерял сознание

Новина з відео

21:22 Россияне нанесли ракетный удар по Одессе: власти рассказали первые подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:37 Вкус весны: как сварить изысканный французский крем-суп из черемши — простой рецепт

Новина з відео

18:03 Зеленский приехал в Мощун под Киевом и почтил память погибших защитников

Эксклюзив

18:00Стоит ли лишать гражданства сбежавших от войны мужчин: мнения одесситов

Новина з відео

17:46 Макс Барских показал, как о нем заботится мама и чем его балует

Новина з відео

17:17 В Калифорнии заметили таинственные огни в небе: видео облетело соцсети

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

Эксклюзив

06:00Оккупация в зоне отчуждения: как восстанавливается Иванков после 36 дней с россиянами

Новина з фото

21:23 Знаменитости-эмигранты: ТОП-5 звезд-беженцев

Новина з фото

19:44 Сколько тратит в месяц и дружит ли с Потапом: все самое интересное из интервью Позитива

Эксклюзив

18:50На что способны иностранные МиГи, или Как рождается авиакоалиция

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00Стоит ли лишать гражданства сбежавших от войны мужчин: мнения одесситов

Эксклюзив

18:00Тайны Балтийского моря: кто стоит за подрывом "Северных потоков", — мнение эксперта

Эксклюзив

12:29ВСУ приступают к деоккупации Крыма: эксперт объяснил мощные взрывы в Джанкое

Эксклюзив

09:00Из Японии в деоккупированный Иванков передали 100 средств реабилитации: фоторепортаж

Эксклюзив

07:40Конфискация российских активов: Гетманцев объяснил, что принадлежало РФ и как это отбирает Украина

Актуальное по теме

None 21 Март 18:18

Водителям следует быть внимательными: какова погода в Одессе и области сегодня

None 21 Март 23:36

Луческу может покинуть "Динамо": в какой ТОП-чемпионат переедет тренер

None 21 Март 17:42

Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

None 21 Март 21:26

Сорок святых 22 марта: какие существуют запреты и важные традиции

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB