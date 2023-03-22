Погода в Украине 22 марта: Укргидрометцентр предупредил об опасных явлениях

Лавины и наводнения: тревожный прогноз погоды на сегодня
Сегодня, 22 марта, в Украине несколько потеплеет. Значительные осадки синоптики не прогнозируют, однако возможны небольшие дожди по всей территории Украины. В то же время синоптики предупреждают о ряде опасных метеорологических явлений.
Об этом говорится в прогнозе от Укргидрометцентра.
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Погода в Украине 22 марта
Синоптики прогнозируют, что в Украине 22 марта будет облачно с прояснениями. Сильных дождей или снега не ожидается, однако возможны небольшие осадки во всех областях Украины.
Ночью и утром местами туман. Ветер будет кое-где со скоростью от 3 до 8 м/с в переменных направлениях.
Температура по Украине в среднем составит:
- ночью +1...+6°С тепла;
- днем +9...+14°С тепла.
- в Карпатах +4...+9°С тепла.
Погода в Киевской области
В Киевской области облачная погода с прояснениями. Ночью и утром местами туман. Ветер в переменных направлениях не будет превышать скорости 8 м/с.
Температура по области:
- ночью +1...+6°С тепла;
- днем +9...+14°С тепла.
В Киеве:
- ночью +3...+5°С тепла;
- днем +11...+13°С тепла.
Прогноз погоды от Наталки Диденко.
Как рассказала народный синоптик Наталья Диденко, в Украине 22 марта ожидается теплая погода, потепление будет постепенно распространяться по территории страны, а погода будет спокойной и комфортной.
В среду, 22 марта, ожидаются небольшие дожди в следующих регионах:
- Одесская область;
- Западные регионы;
- Восточные регионы;
- Киев.
Диденко уточнила, что на юге будет тепло. Ветер будет не порывистый, ласковый. Направление – северо-западное и северное.
В Киеве ожидается теплая погода – будет до 12 градусов тепла.
Погода от Meteoprog
По данным погодного портала Meteoprog, пасмурная погода ожидается в:
- Киеве;
- Черкассах;
- Кропивницком;
- Николаеве;
- Днепре;
- Луганске;
- Херсоне;
- Одессе;
- Симферополе.
В среднем температура воздуха будет составлять +9+14 градусов тепла.
Прогноз погоды от Gismeteo
По данным Gismeteo, погода ожидается теплой, но временами пройдут дожди. Осадки ожидаются в:
- Киеве;
- Одессе;
- Полтаве;
- Днепропетровской области;
- Николаевской области;
- Симферополе.
Угроза подтопления
Специалисты Укргидрометцентра предупредили, что в одном из регионов Украины по-прежнему сохраняется гидрологическая опасность. В частности, с 20 по 23 марта на участке Десны Новгород-Северский — Макошино в результате развития половодья будет продолжаться рост уровней воды с суточной интенсивностью 2-8 см.
Возможен выход воды на пойму в створе поста Новгород-Северский, а также нарушение транспортного сообщения:
- с населенными пунктами вдоль Десны (Новгород-Северский, Корюковский районы Черниговской области);
- на притоке Десны г. Снов будет содержаться затопление поймы и превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).
Лавинная опасность в Украине
Несмотря на тёплую погоду, в Украине сохраняется снеголавинная опасность. Синоптики Укргидрометцентра предупредили, что в двух областях объявлен ІІІ уровень опасности.
22 марта на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей возможно схождение лавин. Специалисты просят воздержаться от походов на высокогорье, поскольку возможны средние и большие лавины.
Напомним, ранее Укргидрометцентр разработал климатическую характеристику марта. Синоптики проанализировали многолетний режим погоды в марте Украины. Данные наблюдений свидетельствуют о том, что средняя месячная температура воздуха в марте составляет 0...+6°C, на высокогорье Карпат -3°C.