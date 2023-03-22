Погода в Украине 22 марта: Укргидрометцентр предупредил об опасных явлениях

На всей территории Украины 22 марта ожидается теплая и спокойная погода

Сегодня, 22 марта, в Украине несколько потеплеет. Значительные осадки синоптики не прогнозируют, однако возможны небольшие дожди по всей территории Украины. В то же время синоптики предупреждают о ряде опасных метеорологических явлений.

Об этом говорится в прогнозе от Укргидрометцентра.

Погода в Украине 22 марта

Синоптики прогнозируют, что в Украине 22 марта будет облачно с прояснениями. Сильных дождей или снега не ожидается, однако возможны небольшие осадки во всех областях Украины.

Ночью и утром местами туман. Ветер будет кое-где со скоростью от 3 до 8 м/с в переменных направлениях.

Температура по Украине в среднем составит:

ночью +1...+6°С тепла;

днем +9...+14°С тепла.

в Карпатах +4...+9°С тепла.

Погода в Киевской области

В Киевской области облачная погода с прояснениями. Ночью и утром местами туман. Ветер в переменных направлениях не будет превышать скорости 8 м/с.

Температура по области:

ночью +1...+6°С тепла;

днем +9...+14°С тепла.

В Киеве:

ночью +3...+5°С тепла;

днем +11...+13°С тепла.

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

Как рассказала народный синоптик Наталья Диденко, в Украине 22 марта ожидается теплая погода, потепление будет постепенно распространяться по территории страны, а погода будет спокойной и комфортной.

В среду, 22 марта, ожидаются небольшие дожди в следующих регионах:

Одесская область;

Западные регионы;

Восточные регионы;

Киев.

Диденко уточнила, что на юге будет тепло. Ветер будет не порывистый, ласковый. Направление – северо-западное и северное.

В Киеве ожидается теплая погода – будет до 12 градусов тепла.

Погода от Meteoprog

По данным погодного портала Meteoprog, пасмурная погода ожидается в:

Киеве;

Черкассах;

Кропивницком;

Николаеве;

Днепре;

Луганске;

Херсоне;

Одессе;

Симферополе.

В среднем температура воздуха будет составлять +9+14 градусов тепла.

Прогноз погоды от Gismeteo

По данным Gismeteo, погода ожидается теплой, но временами пройдут дожди. Осадки ожидаются в:

Киеве;

Одессе;

Полтаве;

Днепропетровской области;

Николаевской области;

Симферополе.

Угроза подтопления

Специалисты Укргидрометцентра предупредили, что в одном из регионов Украины по-прежнему сохраняется гидрологическая опасность. В частности, с 20 по 23 марта на участке Десны Новгород-Северский — Макошино в результате развития половодья будет продолжаться рост уровней воды с суточной интенсивностью 2-8 см.

Возможен выход воды на пойму в створе поста Новгород-Северский, а также нарушение транспортного сообщения:

с населенными пунктами вдоль Десны (Новгород-Северский, Корюковский районы Черниговской области);

на притоке Десны г. Снов будет содержаться затопление поймы и превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).

Лавинная опасность в Украине

Несмотря на тёплую погоду, в Украине сохраняется снеголавинная опасность. Синоптики Укргидрометцентра предупредили, что в двух областях объявлен ІІІ уровень опасности.

22 марта на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей возможно схождение лавин. Специалисты просят воздержаться от походов на высокогорье, поскольку возможны средние и большие лавины.

Напомним, ранее Укргидрометцентр разработал климатическую характеристику марта. Синоптики проанализировали многолетний режим погоды в марте Украины. Данные наблюдений свидетельствуют о том, что средняя месячная температура воздуха в марте составляет 0...+6°C, на высокогорье Карпат -3°C.