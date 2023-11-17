LEGO випустить унікальні конструктори, які присвячені українським пам'яткам
Платформа United24 запустила ініціативу #LEGOwithUKRAINE для відновлення України. На ній стартував розіграш моделей визначних пам’яток України від Lego Creators. Виручені кошти направлять на відновлення будинків у Київській області.
Про відповідну ініціативу повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Як отримати набори Lego Creators
За його Федорова, наразі вже готові перші моделі в лімітованій кількості — Україна-Мати, кримське Ластівчине гніздо та маріупольська стара водонапірна вежа.
"Разом з United24 об’єднуємо творців Lego з усього світу заради спільної мети. Топові розробники конструкторів допоможуть створити Lego -моделі визначних українських пам’яток, щоб зібрати кошти на відбудову України", — сказав міністр цифрової трансформації.
Він наголосив, що отримати набори можна лише, якщо здійснити пожертву від 24 доларів через United24.
"Крім цього, до ініціативи може долучитись кожен, створюючи інші українські памʼятки з Lego та публікуючи їх за хештегом #LEGOwithUKRAINE. Наступний дроп благодійних конструкторів планують випустити вже навесні 2024 року", — резюмував Федоров.
Раніше ми повідомляли, що міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров показав, як українські військові за допомогою Армії дронів вразили російської техніки на десятки мільйонів доларів. Це танки, БМП, вантажівки, а також особовий склад ворожої армії.
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