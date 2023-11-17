LEGO випустить унікальні конструктори, які присвячені українським пам'яткам

Визначні пам’ятки України від Lego Creators. Фото: United24

Платформа United24 запустила ініціативу #LEGOwithUKRAINE для відновлення України. На ній стартував розіграш моделей визначних пам’яток України від Lego Creators. Виручені кошти направлять на відновлення будинків у Київській області.

Про відповідну ініціативу повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Як отримати набори Lego Creators

За його Федорова, наразі вже готові перші моделі в лімітованій кількості — Україна-Мати, кримське Ластівчине гніздо та маріупольська стара водонапірна вежа.

"Разом з United24 об’єднуємо творців Lego з усього світу заради спільної мети. Топові розробники конструкторів допоможуть створити Lego -моделі визначних українських пам’яток, щоб зібрати кошти на відбудову України", — сказав міністр цифрової трансформації.

Визначні пам’ятки України від Lego Creators. Фото: United24

Він наголосив, що отримати набори можна лише, якщо здійснити пожертву від 24 доларів через United24.

"Крім цього, до ініціативи може долучитись кожен, створюючи інші українські памʼятки з Lego та публікуючи їх за хештегом #LEGOwithUKRAINE. Наступний дроп благодійних конструкторів планують випустити вже навесні 2024 року", — резюмував Федоров.

Визначні пам’ятки України від Lego Creators. Фото: United24

Раніше ми повідомляли, що міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров показав, як українські військові за допомогою Армії дронів вразили російської техніки на десятки мільйонів доларів. Це танки, БМП, вантажівки, а також особовий склад ворожої армії.