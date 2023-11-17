Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow LEGO випустить унікальні конструктори, які присвячені українським пам'яткам arrow

LEGO випустить унікальні конструктори, які присвячені українським пам'яткам

17 листопада 2023 00:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
LEGO випустить унікальні конструктори, які присвячені українським пам'яткам
Визначні пам’ятки України від Lego Creators. Фото: United24
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Платформа United24 запустила ініціативу #LEGOwithUKRAINE для відновлення України. На ній стартував розіграш моделей визначних пам’яток України від Lego Creators. Виручені кошти направлять на відновлення будинків у Київській області.

Про відповідну ініціативу повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Читайте також:

Як отримати набори Lego Creators

За його Федорова, наразі вже готові перші моделі в лімітованій кількості — Україна-Мати, кримське Ластівчине гніздо та маріупольська стара водонапірна вежа.

"Разом з United24 об’єднуємо творців Lego з усього світу заради спільної мети. Топові розробники конструкторів допоможуть створити Lego -моделі визначних українських пам’яток, щоб зібрати кошти на відбудову України", — сказав міністр цифрової трансформації.

 
Визначні пам’ятки України від Lego Creators. Фото: United24

Він наголосив, що отримати набори можна лише, якщо здійснити пожертву від 24 доларів через United24.

"Крім цього, до ініціативи може долучитись кожен, створюючи інші українські памʼятки з Lego та публікуючи їх за хештегом #LEGOwithUKRAINE. Наступний дроп благодійних конструкторів планують випустити вже навесні 2024 року", — резюмував Федоров.

 
Визначні пам’ятки України від Lego Creators. Фото: United24

Раніше ми повідомляли, що міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров показав, як українські військові за допомогою Армії дронів вразили російської техніки на десятки мільйонів доларів. Це танки, БМП, вантажівки, а також особовий склад ворожої армії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі