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LEGO выпустит уникальные конструкторы, посвященные украинским достопримечательностям

17 ноября 2023 00:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
LEGO выпустит уникальные конструкторы, посвященные украинским достопримечательностям
Достопримечательности Украины от Lego Creators. Фото: United24
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Платформа United24 запустила инициативу #LEGOwithUKRAINE по восстановлению Украины. На ней стартовал розыгрыш моделей достопримечательностей Украины от Lego Creators. Вырученные средства будут направлены на восстановление домов в Киевской области.

О соответствующей инициативе сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

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Как получить наборы Lego Creators

По словам Федорова, уже готовы первые модели в лимитированном количестве — Украина-Мать, крымское Ласточкино гнездо и мариупольская старая водонапорная башня.

"Вместе с United24 объединяем создателей Lego со всего мира ради общей цели. Топовые разработчики конструкторов помогут создать Lego-модели достопримечательностей, чтобы собрать средства на восстановление Украины", — сказал министр цифровой трансформации.

Достопримечательности Украины от Lego Creators. Фото: United24

Он отметил, что получить наборы можно только, если пожертвовать от 24 долларов через United24.

"Кроме этого, к инициативе может приобщиться каждый, создавая другие украинские достопримечательности из Lego и публикуя их по хештегому #LEGOwithUKRAINE. Следующий дроп благотворительных конструкторов планируют выпустить уже весной 2024 года", — резюмировал Федоров.

Достопримечательности Украины от Lego Creators. Фото: United24

Ранее мы сообщали, что министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров показал, как украинские военные с помощью Армии дронов поразили российскую технику на десятки миллионов долларов. Это танки, БМП, грузовики, а также личный состав вражеской армии.

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