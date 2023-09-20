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На кордоні з Румунією виявили тіло людини: подробиці

20 вересня 2023 17:31
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На кордоні з Румунією виявили тіло людини: подробиці
Прикордонники. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На кордоні з Румунією виявлено тіло людини. Це вже 24 подібний випадок з початку повномасштабного вторгнення. 

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. 

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"Видно, що тіло, швидше навіть — скелет у зимовому одязі — лежало там довго. Вкотре нагадуємо, що такі способи перетнути кордон не лише незаконні, а й небезпечні!", — йдеться в повідомленні. 

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Знайдений труп людини. Фото: ДПСУ
Знайдений труп людини. Фото: ДПСУ

Незаконний перетин кордону

Нагадаємо, житель Одеси та його дві спільниці можуть провести щонайменше сім років у в'язниці за незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України. Свої послуги вони оцінили у 3 500 доларів США.

Також ми писали, що правоохоронці на Одещині зупинили незаконне вивезення людей за межі України в обхід пунктів пропуску. За даними поліції, цю злочинну схему організувала група зловмисників, до якої входили особи віком від 33 до 55 років з Харкова, Одеси та Арциза. За свої послуги вони вимагали від клієнтів суму в розмірі 8 000 доларів США.

Крім того, прикордонники Ізмаїльського загону затримали двох місцевих жителів Болградського району, які спробували незаконно перетнути державний кордон України, неподалік села Кубей. Втім чоловіки не тікали, а повертались з Молдови. 

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