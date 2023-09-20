На границе с Румынией обнаружили тело человека: подробности

Пограничники. Фото: google

На границе с Румынией обнаружено тело человека. Это уже 24 подобный случай с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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"Видно, что тело, скорее даже - скелет в зимней одежде - лежало там долго. Еще раз напоминаем, что такие способы пересечь границу не только незаконны, но и опасны!", — говорится в сообщении.

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Найден труп человека. Фото: ГПСУ

Незаконное пересечение границы

Напомним, житель Одессы и его две сообщницы могут провести по меньшей мере семь лет в тюрьме за незаконную переправку мужчин через государственную границу Украины. Свои услуги они оценили в 3500 долларов США.

Также мы писали, что правоохранители в Одесской области остановили незаконный вывоз людей за пределы Украины в обход пунктов пропуска. По данным полиции, эта преступная схема организована группой злоумышленников, в которую входили лица в возрасте от 33 до 55 лет из Харькова, Одессы и Арциза. За свои услуги они потребовали от клиентов сумму в размере 8000 долларов США.

Кроме того, пограничники Измаильского отряда задержали двух местных жителей Болградского района, которые попытались незаконно пересечь государственную границу Украины, недалеко от села Кубей. Впрочем, мужчины не убегали, а возвращались из Молдовы.