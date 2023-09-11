Ляшко пояснив, чи є в Україні загроза "хвороби легіонерів"

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Фото: medplatforma.com.ua

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, чи існує в Україні загроза хвороби легіонельозу і де найчастіше відбуваються спалахи хвороби. Також він розповів, чи є у влади механізми, як боротися із загрозою.

Про це Ляшко розповів в інтерв'ю Новини.LIVE

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Чи є в Україні загроза хвороби легіонельоз

Ляшко пояснив, що хвороба легіонерів регулярно проявляється через окремі епідемії, особливо у місцях із великим скупченням людей, таких як торгові комплекси чи готелі.

Нещодавно було зафіксовано випадок її поширення у Польщі, у місті Жешув, неподалік України. Ми активно стежимо за ситуацією. Наші медичні установи оснащені обладнанням для діагностики хвороби через ПЛР-тестування.

"Є чіткі механізми, яких заходів вживати. Сподіватимемося, що в нас це не станеться", — сказав він.

Також міністр попередив, що влітку ризик контакту з легіонелою зростає, особливо в місцях із кондиціонерами та душами через високу вологість, що сприяє розмноженню бактерій.

Що таке легіонельоз

Легіонельоз — інфекційне захворювання, яке стало відоме всьому світу в 1976 році. На той момент у Філадельфії на з'їзді "Американського легіону" стався спалах незвіданої раніше хвороби. Згодом збудником цієї хвороби було визначено бактерію, яка отримала назву Legionella.

Передбачається, що джерело інфекції було в системі вентиляції. У процесі дослідження учасників з'їзду фахівці намагалися збагнути механізм передавання бактерії.

Нагадаємо, що днями Міністерство оборони видало наказ, що змінює порядок визначення придатності до військової служби. За тим, як втілюють нововведення, стежать Медичні сили ЗСУ. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, щоб допомогти системі, Міністерство охорони здоров'я бере участь у реалізації змін.

Також ми повідомляли, що Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко анонсував перевірки висновків військово-лікарських комісій (ВЛК). За його словами, перевірятимуть обмежено придатних до військової служби.