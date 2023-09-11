Ляшко объяснил, есть ли в Украине угроза "болезни легионеров"

Министр здравоохранения Виктор Ляшко. Фото: medplatforma.com.ua

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, существует ли в Украине угроза болезни легионеллез и где чаще всего происходят вспышки болезни. Так же он рассказал, есть ли у властей механизмы, как бороться с угрозой.

Об этом Ляшко рассказал в интервью Новини.LIVE

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Есть ли в Украине угроза болезни легионеллез

Ляшко объяснил, что болезнь легионеров регулярно проявляется через отдельные эпидемии, особенно в местах с большим скоплением людей, таких как торговые комплексы или гостиницы.

Недавно был зафиксирован случай ее распространения в Польше, в городе Жешув, неподалеку от Украины. Мы активно следим за ситуацией. Наши медицинские учреждения оснащены оборудованием для диагностики данной болезни через ПЦР-тестирование.

"Есть четкие механизмы, какие меры предпринимать. Будем надеяться, что у нас это не произойдет", — сказал он.

Также министр предупредил, что летом риск контакта с легионеллой возрастает, особенно в местах с кондиционерами и душами из-за высокой влажности, что способствует размножению бактерий.

Что такое легионеллез

Легионеллез — инфекционное заболевание, которое стало известно всему миру в 1976 году. В тот момент в Филадельфии на съезде "Американского легиона" произошла вспышка неизведанной ранее болезни. Впоследствии возбудителем этой болезни была определена бактерия, получившая название Legionella.

Предполагается, что источник инфекции находился в системе вентиляции. В процессе исследования участников съезда специалисты пытались понять механизм передачи бактерии.

Напомним, что на днях Министерство обороны издало приказ, изменяющий порядок определения пригодности к военной службе. За тем, как воплощают нововведения, следят Медицинские силы ВСУ. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, чтобы помочь системе, Министерство здравоохранения принимает участие в реализации изменений.

Также мы сообщали, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал проверки заключений военно-врачебных комиссий (ВВК). По его словам, будут проверять ограниченно пригодных к военной службе.