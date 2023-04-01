Ляшко розповів, чи змінилися в Україні правила відпуску рецептурних препаратів в аптеках

Віктор Ляшко

З 1 квітня цього року в Україні не змінювали правила відпуску рецептурних препаратів в аптеках. Електронний рецепт додався до паперового.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Деталі

"Ми не змінили правила відпустки препаратів. Ми говоримо про те, що ми запровадили додатковий сервіс, який сьогодні з'явився, електронний рецепт. Всі інші правила відпустки, контроль, який був у довоєнний період, він і залишається сьогодні таким, як і був до 24 лютого 2022 року", — наголосив Ляшко.

Він зазначив, що жодні нові препарати не було додано до рецептурної групи. За його словами, не змінилася й ситуація щодо посилення контролю відпустки.

Міністр охорони здоров'я стверджує, що ажіотаж та величезні черги до аптек наприкінці березня спостерігалися лише у Києві.

"Сьогодні ми поговорили з дистриб'юторами. Запас лікарських препаратів є. Сьогодні вже йдуть постачання", — додав Ляшко.

Нагадаємо, в Україні з 1 квітня 2023 року запрацюють нові правила реалізації ліків в аптеках. Рецептурні медикаменти можна буде придбати за електронним рецептом.

Також ми писали, що для переселенців з України, які перетнули кордон після 24 лютого 2022 року, доступна програма фінансової допомоги на придбання ліків Health4Ukraine. За програмою українці можуть отримати 500 злотих.