Ляшко рассказал, изменились ли в Украине правила отпуска рецептурных препаратов в аптеках

Виктор Ляшко

С 1 апреля этого года в Украине не меняли правила отпуска рецептурных препаратов в аптеках. Электронный рецепт добавился к бумажному.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона.

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"Мы не изменили правила отпуска препаратов. Мы говорим о том, что мы ввели дополнительный сервис, который сегодня появился, электронный рецепт. Все другие правила отпуска, контроль, который был в довоенный период, он и остается сегодня таким, как и был до 24 февраля 2022 года", — подчеркнул Ляшко.

Он отметил, что никакие новые препараты не были добавлены в рецептурную группу. По его словам, не изменилась и ситуация по усилению контроля отпуска.

Министр здравоохранения утверждает, что ажиотаж и огромные очереди в аптеки в конце марта наблюдались только в Киеве.

"Сегодня мы поговорили с дистрибьюторами. Запас лекарственных препаратов есть. Сегодня уже идут поставки", — добавил Ляшко.

Напомним, в Украине с 1 апреля 2023 года заработают новые правила реализации лекарства в аптеках. Рецептурные медикаменты можно будет приобрести по электронному рецепту.

Также мы писали, что для переселенцев из Украины, пересекших границу после 24 февраля 2022, доступна программа финансовой помощи на приобретение лекарств Health4Ukraine. По программе украинцы могут получить 500 злотых.