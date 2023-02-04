Маріуполь – заборонили святкувати День Святого Валентина

Люди у Маріуполі

У Маріуполі заборонили святкувати День Святого Валентина Тепер тут дозволені лише "листи на фронт", інші "валентинки" під забороною.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Свята у Маріуполі

У повідомленні йдеться, що під заборону потрапили всі "гейропські" та "неправославні" свята та розваги.

Також Андрющенко повідомив, що керівники шкіл Маріуполя селища Сатрана, старого Криму та Талаківки отримали вказівку перевіряти телефони школярів на наявність проукраїнського контенту. ФСБ намагається знайти витік даних із Маріуполя, підозрюючи, що батьки використовують гаджети дітей для передачі даних.

"Складно нелюдям зрозуміти, що Україна цінує своїх людей і ніколи не піде на залучення школярів та неповнолітніх до партизанського руху через надвелику небезпеку для них та їхніх батьків. Русні не зрозуміти", — написав Андрющенко.

Крім того, радник мера зазначив, що всі протестантські та неправославні церкви тепер перебувають під забороною у Маріуполі. Розпочато процес вилучення власності та примусу до завершення діяльності.

Нагадаємо, що російські окупанти беруть під повний контроль населення захоплених територій Донецької області. Зокрема, у сусідніх із Маріуполем селах почали перевіряти телефони у школярів.

В останні два дні, за інформацією Андрющенка, проводиться тотальна зачистка в селах, прилеглих до Маріуполя.

Йдеться про ті населені пункти, на північ від знищеного окупантами міста, де розквартировані російські війська.