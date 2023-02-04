Мариуполь - запретили праздновать День Святого Валентина

Только письма на фронт: в Мариуполе запретили праздновать День Святого Валентина
В Мариуполе запретили праздновать День Святого Валентина. Теперь здесь разрешены только "письма на фронт", другие "валентинки" под запретом.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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Праздники в Мариуполе
В сообщении говорится, что под запрет попали все "гейропские" и "неправославные" праздники и развлечения.
Также Андрющенко сообщил, что руководители школ Мариуполя поселка Сатрана, старого Крыма и Талаковки получили указание проверять телефоны школьников на наличие проукраинского контента. ФСБ пытается найти утечку данных из Мариуполя, подозревая, что родители используют гаджеты детей для передачи данных.
"Сложно нелюдям понять, что Украина ценит своих людей и никогда не пойдет на привлечение школьников и несовершеннолетних в партизанское движение из-за сверхбольшой опасности для них и их родителей. Русни не понять", — написал Андрющенко.
Кроме того, советник мэра указал, что все протестантские и неправославные церкви теперь находятся под запретом в Мариуполе. Начат процесс изъятия собственности и принуждения к завершению деятельности.
Напомним, что российские оккупанты берут под полный контроль населения захваченных территорий Донецкой области. В частности, в соседних с Мариуполем селах стали проверять телефоны у школьников.
В последние два дня, по информации, полученной Андрющенко, проводится тотальная зачистка в селах, прилегающих к Мариуполю.
Речь идет о тех населенных пунктах, к северу от уничтоженного оккупантами города, где расквартированы российские войска.