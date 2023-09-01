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Лісовий прокоментував скандал із працівником МОН, який висміяв незалежність України

1 вересня 2023 14:41
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Лісовий прокоментував скандал із працівником МОН, який висміяв незалежність України
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Фото: Суспільне
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий прокоментував скандал зі співробітником МОН Андрієм Василенком, який висміяв незалежність України та країн Балтії. Держслужбовця планують звільнити через дисциплінарне провадження.

Про це Оксен Лісовий розповів в інтерв’ю "Суспільному".

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Нещодавно співробітник МОН Андрій Василенко висміяв незалежність України та поставив під сумнів бажання українців вийти з СРСР на початку 1990-х. Він назвав незалежність України "кидаловом" та розкритикував листівки, які агітували голосувати за незалежність 1 грудня 1991 року.

Оксен Лісовий дуже різко відреагував на такі висловлювання. 

"Я не знаю, яку треба мати плутанину в голові, щоб, маючи стільки джерел, не розібратися в елементарних речах. Чи це жертва пропаганди. Дуже дивно, що молода людина може так мислити", — сказав Лісовий. 

Він також додав, що держслужбовцю одразу  запропонували написати заяву на звільнення, однак він відмовився. У МОН Василенко обіймає посаду державного експерта в групі з питань цифрової трансформації освіти і науки. 

Нагадаємо, нещодавно у Києві дві сестри танцювали на кладовищі біля поховань військових, після чого виклали відео в інтернет. Менш ніж за годину правоохоронці встановили їхнє місце перебування та доставили до відділу поліції.

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