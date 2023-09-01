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Лесовой прокомментировал скандал с работником МОН, высмеявшим независимость Украины

1 сентября 2023 14:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Лесовой прокомментировал скандал с работником МОН, высмеявшим независимость Украины
Министр образования и науки Оксен Лесной. Фото: Суспільне
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Министр образования и науки Оксен Лесовой прокомментировал скандал с сотрудником МОН Андреем Василенко, высмеявшим независимость Украины и стран Балтии. Госслужащего планируют уволить из-за дисциплинарного производства.

Об этом Оксен Лесовой рассказал в интервью "Суспільному".

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Недавно сотрудник МОН Андрей Василенко высмеял независимость Украины и поставил под вопрос желание украинцев выйти из СССР в начале 1990-х. Он назвал независимость Украины "кидаловом" и подверг критике листовки, которые агитировали голосовать за независимость 1 декабря 1991 года.

Оксен Лесовой очень резко отреагировал на такие высказывания.

"Я не знаю, какую нужно иметь путаницу в голове, чтобы, имея столько источников не разобраться в элементарных вещах. Это жертва пропаганды. Очень странно, что молодой человек может так мыслить?" — сказал Лесовой.

Он также добавил, что госслужащему сразу же предложили написать заявление на увольнение, однако он отказался. В МОН Василенко занимает должность государственного эксперта в группе по цифровой трансформации образования и науки.

Напомним, недавно в Киеве две сестры танцевали на кладбище у захоронений военных, после чего выложили видео в интернет.   Менее чем через час правоохранители установили их местонахождение и доставили в отдел полиции.

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