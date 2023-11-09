Литва виділяє 2 млн євро для України — на що спрямують кошти

Міністр фінансів Литви Гінтаре Скайсте. Фото: Delfi

Литва виділяє 2 млн євро для України. Кошти спрямують на вирішення соціальних наслідків розв'язаної Росією війни.

Про це повідомляє Мінфін Литви.

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У міністерстві розповіли, що підтримка буде здійснюватись через інструменти міжнародних фінансових установ. Один мільйон євро виділять до фонду Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та до Українського фонду солідарності Банку розвитку Ради Європи.

Кошти надійдуть до фондів до кінця 2023 року.

"Сила України — в її народі та його рішучості боротися з агресором, тому важливо забезпечити підтримку не тільки українського бюджету для збереження економічної стабільності, але не менш важливо орієнтуватися і на соціальні наслідки війни", — наголосила міністр фінансів Литви Гінтаре Скайсте.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс застеріг від прагнення укласти мирну угоду з Росією. За його словами, діти проклинатимуть нас в окопах, які ми риємо для них.

Також ми писали, що очільники міністерств та департаментів США написали звернення до лідерів Конгресу з проханням профінансувати допомогу Україні на 11,8 мільярда доларів. Це сума з додаткового бюджетного запиту Джо Байдена.