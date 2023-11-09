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Литва выделяет 2 млн евро для Украины — на что направят средства

9 ноября 2023 21:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Литва выделяет 2 млн евро для Украины — на что направят средства
Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте. Фото: Delfi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Литва выделяет 2 млн евро для Украины. Средства будут направлены на решение социальных последствий развязанной Россией войны.

Об этом сообщает Минфин Литвы.

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В министерстве сообщили, что поддержка будет осуществляться через инструменты международных финансовых учреждений. Один миллион евро выделят в фонд Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и в Украинский фонд солидарности Банка развития Совета Европы.

Средства поступят в фонды до конца 2023 года.

"Сила Украины — в ее народе и его решимости бороться с агрессором, поэтому важно обеспечить поддержку не только украинского бюджета для сохранения экономической стабильности, но не менее важно ориентироваться и на социальные последствия войны", — подчеркнула министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предостерег от стремления заключить мирное соглашение с Россией. По его словам, дети будут проклинать нас в окопах, которые мы роем для них.

Также мы писали, что руководители министерств и департаментов США написали обращение лидерам Конгресса с просьбой профинансировать помощь Украине на 11,8 миллиарда долларов. Это сумма по дополнительному бюджетному запросу Джо Байдена.

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