Литва выделяет 2 млн евро для Украины — на что направят средства
Литва выделяет 2 млн евро для Украины. Средства будут направлены на решение социальных последствий развязанной Россией войны.
Об этом сообщает Минфин Литвы.
Финансовая помощь от Литвы
В министерстве сообщили, что поддержка будет осуществляться через инструменты международных финансовых учреждений. Один миллион евро выделят в фонд Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и в Украинский фонд солидарности Банка развития Совета Европы.
Средства поступят в фонды до конца 2023 года.
"Сила Украины — в ее народе и его решимости бороться с агрессором, поэтому важно обеспечить поддержку не только украинского бюджета для сохранения экономической стабильности, но не менее важно ориентироваться и на социальные последствия войны", — подчеркнула министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте.
Напомним, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предостерег от стремления заключить мирное соглашение с Россией. По его словам, дети будут проклинать нас в окопах, которые мы роем для них.
Также мы писали, что руководители министерств и департаментов США написали обращение лидерам Конгресса с просьбой профинансировать помощь Украине на 11,8 миллиарда долларов. Это сумма по дополнительному бюджетному запросу Джо Байдена.
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