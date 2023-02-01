Прогноз погоди в Україні на лютий від народних синоптиків

Що обіцяють синоптики у лютому

В Україні розпочався третій зимовий місяць. Хоча перші два не надто часто тішили українців сніговими кучугурами та морозами, народні синоптики пообіцяли, що у лютому погода кардинально зміниться.

Новини.LIVE розповість про прогнози народних синоптиків на лютий.

Якою буде погода у лютому

Станіслав Щедрін розповів, що вже з 3 лютого є велика ймовірність щодо різкої зміни погоди в Україні. Це спричинить потужний циклон, який насувається з півдня. Він принесе сильні снігопади, хуртовини та морози в Україну.

"З 3 числа існує велика імовірність, що до нас надійде потужний циклон з півдня, який зумовить по всій країні сильні та дуже сильні снігопади, хуртовини, на півдні сильні дощі з переходом в сильний сніг", — зазначив Щедрін.

Нагадаємо, понад 10 років харківські бабаки на початку лютого прогнозують, коли до нас прийде весна. Проте ця традиція була під загрозою, адже нинішній "віщун" Тимко ІІІ від самого початку повномасштабної війни перебував під окупацією. Як науковці доглядали бабаків на окупованій території та чи вплинула війна на популяцію червонокнижних тварин — читайте у матеріалі Новини.LIVE.