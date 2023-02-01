Прогноз погоды в Украине на февраль от народных синоптиков.

Что обещают синоптики в феврале

В Украине начался третий зимний месяц. Хотя первые два не слишком часто радовали украинцев снежными сугробами и морозами, народные синоптики пообещали, что в феврале погода кардинально изменится.

Новини.LIVE расскажет о прогнозах народных синоптиков на февраль.

Какая будет погода в феврале

Станислав Щедрин рассказал, что уже с 3 февраля есть большая вероятность резкого изменения погоды в Украине. Это приведет к мощному циклону, который надвигается с юга. Он принесет сильные снегопады, метели и морозы в Украину.

"С 3 числа существует большая вероятность, что к нам поступит мощный циклон с юга, который обусловит по всей стране сильные и очень сильные снегопады, метели, на юге сильные дожди с переходом в сильный снег", — отметил Щедрин.

Напомним, более 10 лет харьковские сурки в начале февраля прогнозируют, когда к нам придет весна . Однако эта традиция была под угрозой, ведь нынешний "прорицатель" Тимко III с самого начала полномасштабной войны находился под оккупацией. Как ученые ухаживали за сурами на оккупированной территории и повлияла ли война на популяцию краснокнижных животных — читайте в материале Новини.LIVE.