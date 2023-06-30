Лубінець розповів про жахливі умови в "Будинку Милосердя" на Полтавщині

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото:facebook.com/dmytro.lubinets

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про жахливі умови проживання в "Будинку Милосердя" в Полтавській області, яким опікується ГО "Всеукраїнський рух". За його словами, люди знесилені, просили хліба та води. До того ж у них не було документів та телефонів.

Про це Дмитро Лубінець повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Антисанітарія в "Будинку Милосердя"

Приватний заклад розташований у населеному пункті Трояни Полтавської області.

"До мене надійшла інформація про ймовірні порушення прав людини, факти застосування психологічного та економічного насильства в цьому закладі. За моїм дорученням працівники Офісу Омбудсмана спільно з представниками громадськості здійснили позаплановий моніторинговий візит", — повідомив Лубінець.

Він розповів, що під час перевірки були виявлені порушення прав людини, зокрема, на здоров'я та гідні умови життя. За його словами, на території приватного господарства розташований житловий будинок на дві кімнати та п'ять господарських приміщень зі свійськими тваринами.

У "Будинку Милосердя" перебували 12 людей, чотири з них — особи з інвалідністю.

За словами Лубінця, у будинку повна антисанітарія. У кімнаті площею майже 15 кв.м. мешкає п'ять жінок. Ліжка розташовані одне до одного. На території садиби розташована літня кухня, яка в аварійному стані. Всередині брудний посуд, а на подвір'ї сморід.

Лубінець розповів, що люди просили хліба та води. У них не було документів, банківських карток і телефонів.

"Враховуючи побачене, моніторингова група викликала поліцію та бригаду "швидкої допомоги". Шістьох осіб госпіталізували, в однієї жінки діагностували зламану тазостегнову кістку.Усім мешканцям запропонували оформлення на постійне місце проживання до державних закладів. У подальшому будуть зібрані необхідні документи для оформлення путівок в будинок-інтернат. Представник Офісу Омбудсмана написав до поліції заяву про вчинення кримінального правопорушення", — додав Лубінець.

"Будинок Милосердя" у Полтавській області. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

"Будинок Милосердя" у Полтавській області. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

"Будинок Милосердя" у Полтавській області. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

"Будинок Милосердя" у Полтавській області. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

"Будинок Милосердя" у Полтавській області. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Нагадаємо, Офіс омбудсмена перевірив умови проживання внутрішньо переміщених осіб у Тернопільській області. Умови виявилися жахливими, люди сидять без світла, подекуди без душу, у всіх приміщеннях є грибок і пліснява.