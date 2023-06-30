Лубинец рассказал об ужасных условиях в "Доме Милосердия" на Полтавщине

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото:facebook.com/dmytro.lubinets

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал об ужасных условиях проживания в "Доме Милосердия" в Полтавской области, которым занимается ОО "Всеукраинское движение". По его словам, люди обессилены, просили хлеба и воды. К тому же у них не было документов и телефонов.

Об этом Дмитрий Лубинец сообщил в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Антисанитария в "Доме Милосердия"

Частное заведение расположено в населенном пункте Трояны Полтавской области.

"Ко мне поступила информация о вероятных нарушениях прав человека, факты применения психологического и экономического насилия в этом заведении. По моему поручению работники Офиса Омбудсмена совместно с представителями общественности осуществили внеплановый мониторинговый визит", — сообщил Лубинец.

Он рассказал, что во время проверки были выявлены нарушения прав человека, в частности, на здоровье и достойные условия жизни. По его словам, на территории частного хозяйства расположен жилой дом на две комнаты и пять хозяйственных помещений с животными.

В "Доме Милосердия" находились 12 человек, четыре из них — лица с инвалидностью.

По словам Лубинца, в доме полная антисанитария. В комнате площадью около 15 кв.м. проживает пять женщин. Кровати расположены друг к другу. На территории усадьбы находится летняя кухня, которая находится в аварийном состоянии. Внутри грязная посуда, а во дворе вонь.

Лубинец рассказал, что люди просили хлеб и воду. У них не было документов, банковских карт и телефонов.

"Учитывая увиденное, мониторинговая группа вызвала полицию и бригаду "скорой помощи". Шесть человек госпитализировали, у одной женщины диагностировали сломанную тазобедренную кость. Всем жителям предложили оформление на постоянное место жительства в государственные учреждения. В дальнейшем будут собраны необходимые документы для оформления путевок в дом-интернат. Представитель Офиса Омбудсмана написал в полицию заявление о совершении уголовного преступления", — добавил Лубинец.

"Дом Милосердия" в Полтавской области. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

"Дом Милосердия" в Полтавской области. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

"Дом Милосердия" в Полтавской области. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

"Дом Милосердия" в Полтавской области. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

"Дом Милосердия" в Полтавской области. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Напомним, Офис омбудсмена проверил условия проживания внутри перемещенных лиц в Тернопольской области. Условия оказались ужасными, люди сидят без света, кое-где без душа, во всех помещениях есть грибок и плесень.