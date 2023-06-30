Лубинец рассказал об ужасных условиях в "Доме Милосердия" на Полтавщине
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал об ужасных условиях проживания в "Доме Милосердия" в Полтавской области, которым занимается ОО "Всеукраинское движение". По его словам, люди обессилены, просили хлеба и воды. К тому же у них не было документов и телефонов.
Об этом Дмитрий Лубинец сообщил в своем Telegram-канале.
Антисанитария в "Доме Милосердия"
Частное заведение расположено в населенном пункте Трояны Полтавской области.
"Ко мне поступила информация о вероятных нарушениях прав человека, факты применения психологического и экономического насилия в этом заведении. По моему поручению работники Офиса Омбудсмена совместно с представителями общественности осуществили внеплановый мониторинговый визит", — сообщил Лубинец.
Он рассказал, что во время проверки были выявлены нарушения прав человека, в частности, на здоровье и достойные условия жизни. По его словам, на территории частного хозяйства расположен жилой дом на две комнаты и пять хозяйственных помещений с животными.
В "Доме Милосердия" находились 12 человек, четыре из них — лица с инвалидностью.
По словам Лубинца, в доме полная антисанитария. В комнате площадью около 15 кв.м. проживает пять женщин. Кровати расположены друг к другу. На территории усадьбы находится летняя кухня, которая находится в аварийном состоянии. Внутри грязная посуда, а во дворе вонь.
Лубинец рассказал, что люди просили хлеб и воду. У них не было документов, банковских карт и телефонов.
"Учитывая увиденное, мониторинговая группа вызвала полицию и бригаду "скорой помощи". Шесть человек госпитализировали, у одной женщины диагностировали сломанную тазобедренную кость. Всем жителям предложили оформление на постоянное место жительства в государственные учреждения. В дальнейшем будут собраны необходимые документы для оформления путевок в дом-интернат. Представитель Офиса Омбудсмана написал в полицию заявление о совершении уголовного преступления", — добавил Лубинец.
Напомним, Офис омбудсмена проверил условия проживания внутри перемещенных лиц в Тернопольской области. Условия оказались ужасными, люди сидят без света, кое-где без душа, во всех помещениях есть грибок и плесень.