Лубінець розповів про зустріч з родинами захисників острова Зміїний

Зустріч з родинами оборонців Зміїного

Омбудсман Дмитро Лубінець спільно з колегами з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, керівництвом Державної прикордонної служби України, представниками Командування Військово-Морських Сил ЗСУ та керівником Національного інформаційного бюро провели зустріч з родинами захисників острова Зміїний. Вони обговорили питання, що виникли у людей.

Про це Лубінець розповів у своєму Telegram-каналі.

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Деталі

Під час зустрічі було обговорено принципи проведення обмінів і формування списків різних категорій військовополонених.

Рідні оборонців Зміїного цікавилися участю міжнародних організацій у процесі обмінів.

До того ж учасники зустрічі порушили питання тиску російської сторони на родини полонених.



"Наразі серед захисників острова Зміїний вдома вже 40 українців. Повернення кожного — це кропітка та колосальна праця, яка вимагає терпіння та максимум зусиль. Ми постійно підтримуємо зв’язок з рідними та робимо все можливе, щоб українці знову були на своїй землі. Для нас цінне життя кожного", — наголосив Лубінець.

Омбудсман додав, що вдячний родинам захисників за розуміння та готовність допомагати.

Нагадаємо, Лубінець повідомив, що російський суд у Сочі підтвердив вирок українському громадянину Станіславу Стеценку (Худолею), винесений окупованим Кримом, до 12 років колонії суворого режиму за нібито шпигунство на користь ЗСУ.