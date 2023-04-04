Лубинец рассказал о встрече с семьями защитников острова Змеиный

Встреча с семьями защитников Змеиного

Омбудсман Дмитрий Лубинец совместно с коллегами из Координационного штаба по обращению с военнопленными, руководством Государственной пограничной службы Украины, представителями Командования Военно-Морских Сил ВСУ и руководителем Национального информационного бюро провели встречу с семьями защитников острова Змеиный. Они обсудили вопросы, которые возникли у людей.

Об этом Лубинец рассказал в своем Telegram-канале.

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В ходе встречи были обсуждены принципы проведения обменов и формирования списков разных категорий военнопленных.

Родные защитников Змеиного интересовались участием международных организаций в процессе обменов.

К тому же участники встречи подняли вопрос давления российской стороны на семьи пленных.



"В настоящее время среди защитников острова Змеиный дома уже 40 украинцев. Возвращение каждого — это кропотливая и колоссальная работа, которая требует терпения и максимум усилий. Мы постоянно поддерживаем связь с родными и делаем все возможное, чтобы украинцы снова были на своей земле. Для нас ценная жизнь каждого", — подчеркнул Лубинец.

Омбудсман добавил, что благодарен семьям защитников за понимание и готовность помогать.

Напомним, Лубинец сообщил, что российский суд в Сочи подтвердил приговор украинскому гражданину Станиславу Стеценко (Худолею), вынесенный оккупированным Крымом, до 12 лет колонии строгого режима за якобы шпионаж в пользу ВСУ.