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Лубинец рассказал о встрече с семьями защитников острова Змеиный

4 апреля 2023 17:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Встреча с семьями защитников Змеиного
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Омбудсман Дмитрий Лубинец совместно с коллегами из Координационного штаба по обращению с военнопленными, руководством Государственной пограничной службы Украины, представителями Командования Военно-Морских Сил ВСУ и руководителем Национального информационного бюро провели встречу с семьями защитников острова Змеиный. Они обсудили вопросы, которые возникли у людей.

Об этом Лубинец рассказал в своем Telegram-канале.

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Подробности

В ходе встречи были обсуждены принципы проведения обменов и формирования списков разных категорий военнопленных.

Родные защитников Змеиного интересовались участием международных организаций в процессе обменов.

К тому же участники встречи подняли вопрос давления российской стороны на семьи пленных.

"В настоящее время среди защитников острова Змеиный дома уже 40 украинцев. Возвращение каждого — это кропотливая и колоссальная работа, которая требует терпения и максимум усилий. Мы постоянно поддерживаем связь с родными и делаем все возможное, чтобы украинцы снова были на своей земле. Для нас ценная жизнь каждого", — подчеркнул Лубинец.

Омбудсман добавил, что благодарен семьям защитников за понимание и готовность помогать.

Встреча с семьями защитников острова Змеиный

Встреча с семьями защитников острова Змеиный

Встреча с семьями защитников острова Змеиный

Встреча с семьями защитников острова Змеиный

Напомним, Лубинец сообщил, что российский суд в Сочи подтвердил приговор украинскому гражданину Станиславу Стеценко (Худолею), вынесенный оккупированным Крымом, до 12 лет колонии строгого режима за якобы шпионаж в пользу ВСУ.

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