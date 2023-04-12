Львів отримав статус "Прозоре місто": деталі

Центр міста Львова. Львівська ратуша. Площа Ринок. Фото: Ukraїner

"Transparent cities/Прозорі міста" (Transparency International Ukraine) презентувало адаптоване дослідження роботи міських рад під час війни. За результатами цього дослідження, Львів отримав статус "Прозоре місто".

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Читайте також:

Як пояснили в "Transparent cities/Прозорі міста" (Transparency International Ukraine), це дослідження не є лінійним продовженням традиційних Рейтингів прозорості. Цьогоріч команда оцінювала лише 70 міст зі звичних 100 за оновленими критеріями. Замість звичних балів і місць — тепер статус міста ("прозоре", "частково прозоре" та "непрозоре") і рівень виконання індикаторів. Дослідження відбулося за фінансової підтримки Європейського Союзу.

"Згідно з результатами дослідження "Між безпекою та прозорістю: дослідження роботи міських ради під час війни", яке проводило Transparency International Ukraine, Львів отримав статус: "Прозоре місто", у якому індикатори виконуються на 75-100%.

Дещо з дослідження:

Львів — у 5-ці міст, де публікують критерії видачі допомоги та проміжні звіти про отриману та розподілену "гуманітарку".

Анонсування засідання всіх колегіальних органів-міської ради, виконавчого комітету, постійних комісій і координаційного органу.

Львів — у 6-ці міст, які транслювали засідання трьох органів: міської ради, виконавчого комітету та постійних комісії", - розповів Вячеслав Ломброзо, в.о. завідувача Сектору з питань доброчесності та запобігання корупції ЛМР.

Так, за результатами дослідження, статус "прозорі" міста мають Дніпро, Львів та Мукачево. "Частково прозорими" визначені 10 міст: Вінниця, Володимир, Житомир, Кам’янське, Київ, Кропивницький, Луцьк, Тернопіль, Ужгород, Чернівці.

"Військова агресія росії проти України стала справжнім викликом і перевіркою на стійкість для усіх українських міст. Водночас до України зараз прикута велика увага світової спільноти, яка допомагає вже зараз та планує підтримувати нас у процесі відбудови. Високий рівень прозорості та підзвітності місцевої влади вкрай необхідний для ефективного залучення інвестицій та відновлення України", — зауважує керівниця програми "Transparent cities/Прозорі міста" Олена Огороднік.

Також програма "Transparent cities/Прозорі міста" сформувала перелік найкращих практик, які втілювали українські міста під час війни, і котрі показали свою ефективність. А саме: публікація інформації про укриття та інформації для ВПО, електронна подача заяв на житло, електронні звернення мешканців через спеціальні міські сервіси, підтримка релокованих бізнесів, звітування про розподілену гуманітарну допомогу тощо.

Дослідження проведено в межах проєкту "Transparent Cities: електронна платформа взаємодії громадян та місцевої влади для забезпечення підзвітності та належного врядування", який реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Довідка

Transparency International Ukraine — акредитований представник глобального руху Transparency International, що комплексно підходить до розробки та впровадження змін задля зниження рівня корупції. ТІ Ukraine започаткувала програму "Transparent cities/Прозорі міста" у 2017 році. Її мета — подолати корупцію на місцевому рівні та запровадити належні практики прозорості та підзвітності.

Нагадаємо, ми раніше писали, що до річниці першої воєнної марки Укрпошта випустила новий сувенір, пов’язаний із нею. Держпідприємство планує зібрати 1 мільйон гривень на дрони для Сил оборони України.