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Львов получил статус "Прозрачный город": детали

12 апреля 2023 14:01
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Марта Байдака
Журналист
Львов получил статус "Прозрачный город": детали
Центр Львова. Львовская ратуша. Площадь Рынок. Фото: Ukraїner
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

"Transparent cities/Прозрачные города" (Transparency International Ukraine) презентовало адаптированное исследование работы городских советов во время войны. По результатам этого исследования Львов получил статус "Прозрачный город".

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

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Как пояснили в "Transparent cities/Прозраки города" (Transparency International Ukraine), это исследование не является линейным продолжением традиционных Рейтингов прозрачности. В этом году команда оценивала только 70 городов из привычных 100 по обновленным критериям. Вместо привычных баллов и мест - теперь статус города ("прозрачный", "частично прозрачный" и "непрозрачный") и уровень выполнения индикаторов. Исследование прошло при финансовой поддержке Европейского Союза.

"Согласно результатам исследования "Между безопасностью и прозрачностью: исследование работы городских советов во время войны", которое проводило Transparency International Ukraine, Львов получил статус: "Прозрачный город", в котором индикаторы выполняются на 75-100%.

Кое-что из исследования:

Львов — в 5 городах, где публикуют критерии выдачи помощи и промежуточные отчеты о полученной и распределенной "гуманитарке".

Анонсирование заседания всех коллегиальных органов городского совета, исполнительного комитета, постоянных комиссий и координационного органа.

Львов — в 6 городах, которые транслировали заседания трех органов: городского совета, исполнительного комитета и постоянных комиссии", - рассказал Вячеслав Ломброзо, и.о. заведующего Сектором по вопросам добродетели и предотвращения коррупции ЛГС.

Так, по результатам исследования, статус "прозрачные" города имеют Днепр, Львов и Мукачево. "Частно прозрачными" определены 10 городов: Винница, Владимир, Житомир, Каменское, Киев, Кропивницкий, Луцк, Тернополь, Ужгород, Черновцы.

"Военная агрессия россии против Украины стала настоящим вызовом и проверкой на устойчивость для всех украинских городов. В то же время к Украине сейчас приковано большое внимание мирового сообщества, которое помогает уже сейчас и планирует поддерживать нас в процессе восстановления. Высокий уровень прозрачности и подотчетности местных властей крайне необходим для эффективного привлечения инвестиций и восстановления Украины", - отмечает руководитель программы "Transparent cities/Прозрачные города" Елена Огородник.

Также программа "Transparent cities/Прозрачные города" сформировала перечень лучших практик, которые воплощали украинские города во время войны и показали свою эффективность. А именно: публикация информации об укрытии и информации для ВПЛ, электронная подача заявлений на жилье, электронные обращения жителей через специальные городские сервисы, поддержка релокированных бизнесов, отчеты о распределенной гуманитарной помощи и т.д.

Исследование проведено в рамках проекта "Transparent Cities: электронная платформа взаимодействия граждан и местных властей для обеспечения подотчетности и надлежащего управления", реализуемого при финансовой поддержке Европейского Союза.

Справка

Transparency International Ukraine — аккредитованный представитель глобального движения Transparency International, комплексно подходящий к разработке и внедрению изменений для снижения уровня коррупции. ТИ Ukraine начала программу "Transparent cities/Прозрачные города" в 2017 году. Ее цель – преодолеть коррупцию на местном уровне и ввести надлежащие практики прозрачности и подотчетности.

Напомним, мы ранее писали, что к годовщине первой военной марки "Укрпочта" выпустила новый сувенир, связанный с ней. Госпредприятие планирует собрать 1 миллион гривен на дроны для сил обороны Украины.

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